【廣編】最懂你的家電　Panasonic秋季新品登場

▲知名主持人廖盈婷小姐參與Panasonic 2019年秋季新品發表會，現場體驗搭載「洗劑量自動精準投入」創新科技的滾筒洗衣機。



【廣編】

圖、文／Panasonic提供



Panasonic「2019秋季新商品發表會」，全新商品以「創新生活、需求、價值」作為主題，訴求你想不到的幫你想到，透過高便利性、人性化的創新設計與機能，讓消費者發現甚至打造全新的生活方式，讓生活更具舒適、便利、健康的價值。

Panasonic全新日本製電冰箱，全新開發的新鮮急凍結功能媲美商用級冷凍技術，以5倍速冷凍，不僅能保存食材新鮮美味，就連平常需要花時間冷卻凝固的甜點也能快速完成。

洗衣精放少怕洗不乾淨，放多又擔心洗劑殘留，Panasonic全新滾筒洗衣機，搭載洗劑量自動精準投入科技，每次洗衣，會自動偵測並精準投入洗劑，讓洗衣服變得更輕鬆省事；搭配40℃溫泡洗及溫水泡洗淨等獨家洗淨技術，不只連難洗的黃垢汗漬都能徹底白回來，除螨抗敏行程還能徹底除螨抑菌，不僅洗淨力更進化，再也不擔心洗劑殘留！

有打掃經驗的人都知道，用吸塵器要打掃冷氣或高處的天花板、層櫃、空調或燈具等等位置，通常要梯子或站在桌椅上，不僅費力也危險，Panasonic全新推出的日本除塵神器，體積輕巧，只有530g，可外接一段或兩段延長桿，最長可延伸至1.7公尺，高處打掃輕而易舉，另外搭配狹縫吸頭，可輕鬆清潔沙發縫隙、窗戶縫隙、櫥櫃或冰箱縫隙等地方，打掃不用再腰痠背痛。