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別再推給陸客！　她連假到太魯閣卻見「滿山谷垃圾」…網嘆：台人素質不意外

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▲▼太魯閣國家公園都是垃圾。（圖／翻攝自爆怨公社）

▲知名景點變這副模樣，觀光客看到不知做何感想。（圖／翻攝自爆怨公社）

記者黃可昀／綜合報導

四天連假有不少人外出享受好天氣，一名女網友今天早上就到花蓮太魯閣國家公園踏青，原本以為一早就能享受山林溪流帶來的清幽感，沒想到轉個彎竟看見超商後面「滿山滿谷的垃圾堆」，泡麵碗、塑膠袋、寶特瓶、雨衣等等廢棄物全扔在地上，宛如垃圾場一般，畫面實在不忍卒睹。

原PO在臉書社團「爆怨公社」表示，這是在太魯閣7-11天祥門市拍攝的照片，雖然外頭放著兩個垃圾桶，分別是資源回收和一般垃圾，但是遊客們沒做垃圾分類就算了，旁邊地板堆積的垃圾甚至已經半個垃圾桶高，一旁洗手台也被擺了瓶瓶罐罐，完全無法想像這種髒亂畫面會出現在國家公園。

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▲▼太魯閣國家公園都是垃圾。（圖／翻攝自爆怨公社）

▲這個垃圾量，即使沒有猴子去翻也會爆出垃圾桶。（圖／翻攝自爆怨公社）

網友見到這嚇人景象，紛紛難以置信地說，「咦！這裡是台灣嗎？」「水準真的蠻…」「去泰國玩回來才發現，泰國比我們乾淨多了，路上很少看到垃圾，除了夜市外。」「不意外，沒有陸客，台灣人的素質也沒好到哪。」

還有人提到，有可能是猴子來翻過，垃圾才會散落在各處，「感覺猴子來翻過！」不過，其他網友反駁，「沒陸客就怪猴子囉，猴子會把東西排好在洗手台上？或許猴子有翻，但亂丟也是事實。」「我可以跟你講就是台灣人，因為垃圾桶滿了，就丟垃圾桶上面，以為不落地就有公德心，但是疊太高像小山一樣，最後垮下來而已。」

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