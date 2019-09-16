為了吹冷氣...少女睡媽媽男友身旁！他秒起邪念　探索區域還喊：看片勾引我

▲少女為了吹冷氣進房間，卻遭母親同居男友上下其手。（圖／取自免費圖庫pakutaso）

記者戴若涵／綜合報導

新北市一名陳姓男子2017年夏天見同居女友就讀國中的女兒進房內吹冷氣睡覺，竟起了邪念，對少女出手猥褻，事後還發生多達11次性關係，東窗事發後，陳男竟辯稱，是少女在他旁邊看A片勾引。新北地方法院審理後，依強制性交等罪判陳男有期徒刑4年6月，可上訴。

據了解，少女房間沒有冷氣，但酷暑難耐，她才進到母親房內睡覺，沒想到睡在2人中間的陳男，竟趁機上下其手。陳男事後更食髓知味地趁著女友不在家，與少女發生性關係11次。

整起事件直到少女2018年間向母親稱「妳知道我被欺負嗎？」才曝光！陳男到案後坦承犯行，但辯稱指侵的部分，是少女在一旁看A片勾引他在先，另外，強調2人是在你情我願的情況下發生性行為。

新北地方法院審理後，認為陳男惡性不輕，但審酌他對犯行坦承不諱，又與女友、少女達成和解，依乘機猥褻、加重強制性交、對未成年少女性交等罪，判處有期徒刑4年6月，全案仍可上訴。

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