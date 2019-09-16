中秋烤肉趕攤！他疲勞駕駛釀禍　害小貨車「穿越」分隔島再撞轎車

▲許男因連續趕赴烤肉攤太疲累，竟追撞前車造成3車6人輕傷。（圖／民眾提供，下同）

記者陳玉／台中報導

趕烤肉釀禍！台中許姓男子15日下午1點多，開車沿清水區中山路往沙鹿行駛，因為中秋連續趕攤沒睡好，太過疲勞追撞前方蔡姓男子駕駛的小貨車，導致小貨車失控「穿越」分隔島，與對向車道的轎車碰撞，共造成駕駛、乘客共6人輕傷；警方初查，3車駕駛均無酒駕，疑許疲勞駕駛才會造成意外，詳細肇因仍有待釐清中。

據了解，27歲許男15日下午1點20分，沿著中山路的中間快車道北往南行駛，但他中秋連假趕赴多場友人烤肉攤，沒有睡好，因太疲累而追撞前方57歲蔡男駕駛的小貨車，導致小貨車失控「穿越」分隔島滑行，再撞上對向車道56歲鄭男駕駛的轎車，小貨車也翻覆在道路上。

▲許因疲勞駕駛追撞小貨車，導致小貨車「穿越」分隔島衝撞他車，所幸駕駛、乘客僅受輕傷。

3車駕駛及車上乘客共6人分別送往沙鹿光田醫院、大甲李綜合醫院救治，院方表示，6名傷者都是輕傷，分別是臉和四肢的挫、擦傷，經檢查和包紮並無大礙，都已經離院。

許男事後也坦承，是因為趕赴烤肉攤沒睡好才會肇事；警方表示，3車駕駛均無酒駕，全案已依規定處理，釐清肇因中，同時也呼籲，駕駛人勿疲勞駕駛，應充分休息再上路，以維護其他用路人及交通安全。