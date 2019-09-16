影／寶可夢阿伯再進化！　45支手機接力抓寶如「孔雀開屏」　網笑：真的自己開團

記者黃可昀／綜合報導

「寶可夢阿伯」陳三元今年初突然爆紅，因為他騎著裝有24支手機的腳踏車穿梭大街小巷，就是為了加快抓寶速度，早日蒐集到所有角色。日前有網友在街頭捕獲寶可夢阿伯，發現他的腳踏車大大進化，從24支手機升級到42支，中秋節當天，又有人在土城遇到他，發現才短短2天已經增加到45支，幾乎快要是一開始的2倍數量，而且從遠處看起來，簡直是藍綠漸層的「孔雀開屏」。

▲寶可夢阿伯陳三元進化到45支手機。（圖／拍攝網友授權提供）



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▲幾乎是看不到前方的路。（圖／拍攝網友授權提供）



一名郭姓網友在臉書社團《爆系公社寶可夢討論區》PO出照片，只見這位寶可夢紅人陳三元的裝備又升級了，一部腳踏車上竟裝了45支手機，畫面全一致地正在抓寶，看起來實在相當壯觀。寶可夢阿伯手勢熟練的同時操作多支手機，迅速丟出神奇寶貝球來捕捉寶可夢，讓原PO看了也目瞪口呆，連小朋友都搶著要跟這位「真人孔雀」合照。

照片曝光後，其他網友也震驚地說，「神乎其技～太震撼了！」「寶可夢阿伯越來越誇張了...XDD」「最近團戰都沒人耶，真的自己開團。」「寶可夢沒有極限。」「抱歉遠遠看以為孔雀開屏。」「阿北每天佔28個塔，土城的塔，都可以被阿北包下來了。」

不過，也有網友提醒，阿伯的手機牆已經擋住視線，這種狀況下騎車實在很危險，「蠻厲害的，但好奇他騎車看到路嗎？」「我比較想知道，他怎麼看前方的路…？」還有人提到，長期盯著45支手機也會對眼睛有負擔，「阿北的眼睛要顧啊～滿滿都是藍光。」「不是台灣之光，是台灣藍光！」

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