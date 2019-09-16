「世紀婚禮」破滅！倫交所拒絕港交所併購建議...社運後續浮現了

▲倫敦證券交易所集團（London Stock Exchange Group, LSEG）。（圖／路透社）

記者蔡儀潔／綜合報導

倫敦證券交易所13日拒絕港交所提出的併購建議，稱「上海證券交易所的互利合作關係，是優先選擇且直接的方式，可藉此開拓大陸市場業務」，這段被稱為金融界的「世紀聯姻」就此涼了。《央視新聞》分析稱，拒絕主要是基於商業考量，但除此之外，香港3個月以來的社會運動更是影響因素。

▲9月15日的反送中活動，示威者朝政府總部扔汽油彈 。（圖／路透）

港交所11日宣佈向倫交所提出收購，總代價達296億英鎊，條件之一是倫交所要放棄收購財經資訊平台Refinitiv，但倫交所董事會認為港交所提出的併購案存在基本上的瑕疵（fundamental flaws），並於13日予以否決，決定按照原定計劃收購Refinitiv。

值得注意的是，倫交所特別提到，港交所的股權本質上不確定（inherently uncertain），而香港目前的政治狀況更加深相關不確定性，並質疑港交所長久擔當市場策略性門戶的角色。倫交所甚至提到，與上海證券交易所的互惠合作關係，是倫交所會優先選擇又直接的方式，可藉此開拓中國大陸市場業務。

▲港交所交易大堂。（圖／新華社提供）

《央視新聞》15日發表分析文，認為倫交所給出的拒絕理由主要是基於商業考量，首先，它正對收購Refinitiv這家全球金融市場資料提供商志在必得，港交所此時的介入，意味著打斷這一戰略安排；其次，也因為港交所的股權結構（編按：13名董事會成員中，大陸政府擁有6個席位），倫交所對這宗交易能否順利達成產生了強烈懷疑；再次，是對港交所開價不甚滿意。

文章指出，倫交所看好上海的那段話，不僅展現外界對雙城前景的看法，更展現出他們如何看待中國機會的底層思維邏輯，「作為機會的中國，是一個整體，無論香港或上海，不可能脫離中國崛起的大背景以獨立原子形態談發展潛力。」

▲作為開拓大陸市場的據點，倫交所認為上海比香港更適合。（圖／CFP）

文章寫道，倫交所不會擔心上海，因為上海一定與國家處在一個連通器中，利益100%一致，只要中方一路向上，上海必然水漲船高，「香港能不能做到這一點？在暴力不斷甚至『港獨』言論甚囂塵上的今天，外部市場會有持續隱憂。」

文章認為，「金融業看預期」，先前還有一些金融圈人士天真地認為，街頭暴力只會影響酒店、旅遊，因為資金進出無形，而貿易取決於其他國家的生產，因此暴力行為傷不到金融、貿易的筋骨，「結合倫交所的拒絕一起看，這是膚淺的判斷。」

▼新加坡星展集團上月發出報告，首次將香港今年的經濟成長率預測值，從2.5%下調至0。（圖／路透）

不過文章亦強調，「這絕不是說香港不重要了」，香港依然是全球離岸人民幣業務樞紐，是國際資產管理中心及風險管理中心，擁有高度國際化、法治化的營商環境以及遍佈全球的商業網絡，是全球最自由經濟體之一，香港對於中國，不僅不可替代，還要進一步做大做強。

文章最後批評稱，「香港有些人，對融入國家發展大局，仍然抱持消極抗拒心態，看不到國家發展為香港帶來的機遇，甚至敵視內地企業來香港發展，這不僅是經濟上的短視，更反映政治上的偏狹。」

▼評級機構惠譽（Fitch）將香港前景展望從穩定改為「負面」。（圖／路透社）