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破解「用多少賠多少」迷思！壽險業提醒6大重點　注意實支實付醫療險權益

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▲宏泰人壽大樓。（圖／宏泰人壽提供）

▲宏泰人壽大樓。（圖／宏泰人壽提供）

財經中心／台北報導

保險的作用是風險來臨時，可以獲得保障並且填補損害，最大的考量是理賠金額能否彌補生活。民眾在購買醫療險之前，最在意保單內容能否支應生病、手術、住院等相關開銷，尤其近年健保實施DRGs制度，自費項目變多，住院手術比例減少，門診手術比例增加。保險業者整理「實支實付醫療險」6大重點，作為民眾購買保險前的參考。

在各種醫療險中，只有「實支實付」醫療險有理賠「住院雜費」，這個理賠項目可應付許多高額藥品、手術醫材以及住院期間高額自費項目，而且保費相對合理，因此，近年來成為許多民眾購買保險的種類之一。宏泰人壽提醒民眾，在購買「實支實付醫療險」時，有下列幾項重點需要注意：

1、實支實付就是「用多少，賠多少」？

許多人以為實支實付就是「病患支付多少金額給醫院，保險公司就會理賠多少金額給患者」，其實不然。宏泰人壽表示，實支實付雖然是「用多少，賠多少」，但是理賠金額必須在每日病房、每次住院、每次手術的限額之內。

也就是說，「實支實付的『限額』會成為『理賠金額』的關鍵。」

宏泰人壽以「薰衣草醫療健康保險附約」（HSA）為例，這張保單給付項目涵蓋範圍廣、限額高且保費合理，能在面臨醫療費用支出時適時補足民眾經濟缺口，是購買此類型商品考量的重點。

2、有沒有實支實付或住院日額擇優給付？

傳統的「實支實付」醫療險商品多可提供「實支實付」或「住院日額」擇優給付，就是以兩種方式去計算理賠金額，然後擇優理賠。以宏泰人壽「薰衣草醫療健康保險附約」（HSA）為例，此保單則同時提供住院日額給付與住院雜費和手術醫療（門診／住院）限額實支實付，兩者兼具，保障範圍更趨完整。

3、保單能否接受副本理賠？

有些商品可以接受副本理賠，但也有商品限定正本理賠。例如，宏泰人壽「享醫靠醫療費用健康保險附約」（NHS）商品限定正本理賠，而「薰衣草醫療健康保險附約」（HSA）卻可接受副本申請理賠，消費者可以依照自己保單的狀況選擇最適合自己的保單。

4、有沒有重大器官移植保障？

買保險的目的就是要規避風險，大家都希望買了但根本用不著。倘若有一天，必須要面臨器官移植手術時，手邊的醫療險有沒有針對這個項目理賠給付？宏泰人壽以「薰衣草醫療健康保險附約」（HSA）為例，針對重大器官移植手術，不分計畫別每次給付10萬元，提供保戶最即時的照顧。

其中，重大器官是指心臟、肺臟、肝臟、胰臟、腎臟，同一器官移植之給付以一次為限。

5、保證續保及續保年齡

由於國人平均壽命越來越長，保證續保的年齡就相對更顯重要。如果不保證續保，或者續保年齡較短，保障無法涵蓋到老後最需要的階段。保證續保可以避免因保險公司在隔年通知不續約，使得保戶頓失保障的狀況。宏泰人壽「薰衣草醫療健康保險附約」（HSA）0歲至70歲皆可投保，保戶可續保至85歲；如投保家庭附約，未滿23歲的親生子女或養子女則可續保至23歲。

6、11月8日起限買3張

由於實支實付的副本理賠方式導致民眾申請理賠案件過多，甚至有一次事件多家理賠的情形發生。因此，金管會公布自11月8日起，一個人最多只能購買3張實支實付保單，其中包括1張正本的理賠以及2張副本的理賠。

醫療險和意外傷害險的實支實付可分開算，所以等於一人可買6張（3張實支實付醫療險，3張意外險包含醫療項目實支實付），而旅平險、微型保險、團體險及學生保險等則不列入計算。

宏泰人壽提醒民眾，此項新制並不溯及既往，對於以前就買的、目前手上已經擁有3張以上的民眾都不受影響。

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這款CP值很可以！

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