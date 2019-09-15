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保險AI大賞／遠雄人壽「4張優質保單」狂拿7項大獎　投保醫療險可參考

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▲遠雄人壽精算部協理陳永健（右）代表領獎。左為金管會副主委張傳章。（圖／遠雄人壽提供）

▲遠雄人壽精算部協理陳永健（右）代表領獎。左為金管會副主委張傳章。（圖／遠雄人壽提供）

財經中心／台北報導

《Money錢》雜誌日前舉辦「保險AI大賞」，評選超過百張保單，最終嚴選出16家壽險公司、40個獎項、26張保單。遠雄人壽以4張優質保單拿下一年定期壽險、實支實付醫療險、定期重大傷病及單位癌症險類等7項大獎，高保障商品滿足各族群保險需求。

根據保發中心統計，2018年國人每張保單平均保額只有79萬元，國人保障不足的問題已成為關注焦點，如何用較少保費買到高額保障，也是現今消費者在挑選保單時考量依據。為此，遠雄人壽強化壽險、醫療險、重大傷病、癌症險、失能險等保障型商品，並採附約設計，幫助民眾用最精簡的費用，提高壽險及醫療保障，補足保障缺口，當發生保險事故時，讓民眾可以從容的面對。

「保險AI大賞」運用AI演算法，篩選出CP值最高的26張保單、40個獎項中，遠雄人壽拿下五分之一獎項，保單如「保安心B型重大傷病一年期定期健康保險附約」及「一年定期癌症健康保險附約」獲得4大獎肯定，另外2張獲獎商品分別是「康富醫療健康保險附約」及「千禧一年期定期壽險」，成為民眾投保醫療險的參考之一。

遠雄人壽表示，秉持「為生命增添好生活」的經營理念，以全方位的商品線協助民眾建構完備保障，獲得多次「商品創意」、「商品貢獻」、「最佳風雲保單」、「最佳產品」等專業獎項肯定，堅持為提高國人保障額度持續努力，「因為這是身為保險公司必須要做的事，也是對保戶一輩子的承諾與使命。」

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