南山人壽前8個月賺347.5億元、年成長56%！奪壽險業「獲利雙冠王」

▲南山人壽總部。（圖／記者湯興漢攝）

記者楊絡懸／台北報導

南山人壽10日公告今年8月自行結算獲利數字，8月單月稅後獲利61.4億元，累計前8月自結獲利則約為347.5億元，較去年同期成長約56%，每股盈餘2.97元，「單月」與「累計獲利」都居六大壽險之冠。

前六大壽險公司8月單月稅後純益為南山人壽61.4億元奪冠。其他依序為富邦人壽43億元、國泰人壽40.7億元、台灣人壽28.93億元、中國人壽17.4億元、新光人壽10.16億元。

累計前8月稅後純益，南山人壽以347.5億元再奪冠。其他依序為國泰人壽284.5億元、富邦人壽256.4億元、台灣人壽134.39億元、新光人壽126.03億元、中國人壽122.9億元。

南山人壽表示，8月獲利動能主要來自利息收入穩定成長，且8月掌握債市波動，實現資本利得，使得獲利約達61.4億元。再者，8月合併新契約保費約為172億元，業績動能貢獻來源以躉繳的投資型商品為主，同時持續推動意外及健康險與保障型的商品。

另外，南山產物8月保費收入達4.4億元，較去年同期成長18%。其中，個人險簽單保費收入約3.31億元，較去年同期成長18%，主要是因暑假期間，旅行綜合保險（包括旅遊平安險與旅遊不便險）保費收入成長51.6%；再加上近期推出「車禍理賠進度主動通知」服務，從受理完成到賠款給付，每一階段都會主動通知保戶和所屬業務員，服務獲保戶青睞，也持續帶動業績成長。