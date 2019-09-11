「實支實付醫療險」5張優質保單獲獎！學者評析：仍要考量自身需求打造完整保障

▲《Smart智富》月刊第六屆「2019 Smart保單評選」頒獎典禮。左起為，Smart智富月刊社長朱紀中、全球人壽商品部副總經理鄭中安、元大人壽總經理林則棻、中華民國退休基金協會副理事長黃泓智、中華民國人壽保險商業同業公會副秘書長陳昌正等。（圖／記者楊絡懸攝）

記者楊絡懸／台北報導

「實支實付」醫療險即將變革，金管會與壽險公會決議11月8日起，規範每人只能購買3張「實支實付」保單。對於計畫購買實支實付醫療險或想另外購買的民眾而言，到底要怎麼挑選比較好的保單呢？對此，《Smart智富》月刊與專業單位合作，從市場上23張「實支實付」醫療險中，精選出5張優質、且可理賠一定水準的保單。

為了提升台灣民眾對保險商品的認知與了解，《Smart智富》月刊自2014年起與「台灣理財規劃產業發展促進會」（TFPA）合作，今年是連續第6年舉辦「Smart保單評選」活動。在過去6年的期間，評選過實支實付醫療險、癌症險、重大疾病險、重大傷病險、特定傷病險、長期照顧險、失能扶助險、類長照保險、變額萬能壽險等著重保障功能的保單。

實支實付醫療險的保障範圍與型式都經歷大幅度的調整，經過經過3次深入討論與書面審核，最終從16家壽險公司、23張實支實付醫療險中，精選出5張優質保單，其中，台灣人壽、全球人壽、富邦人壽推出的保單，在第一屆與今年本屆都獲選為優質保單。

隨著健保新制「DRGs住院診斷關聯群支付制度」實施，民眾自費醫療支出越來越大。根據衛福部統計，2003至2017年，台灣家庭自付醫療支出從2150億元增加至3792億元，暴增近76%；若以2017年全國總家戶數873萬4477戶計算，相當於每戶每年家庭的自費醫療支出高達4萬3414元。

另根據衛福部《全民健康保險統計電子書》資料指出，民眾的住院醫療花費中，雜費（含藥費、治療處理費等）佔比高達65%，可見住院醫療是最沉重的負擔。

認證理財規劃顧問（CFP）李安昇表示，過去，因為平均住院天數較長，以住院天數計算理賠金的「日額型住院醫療險」為投保主流；不過，隨著健保新制實施，針對全民健康保險不給付，在投保限額內提供實支實付的「實支實付醫療險」，更符合現代社會的醫療保障需求，甚至有人會搭配到「雙」實支實付。

李安昇舉例解釋，消費者用同樣預算可以投保一張雜費上限20萬元的實支實付，也可以投保兩張雜費上限各10萬元、但是可以副本理賠的實支實付保單。若生病住院雜費支出為25萬元，兩張保單得到的理賠都是20萬元；但若雜費支出為10萬元，前者能得到的理賠是10萬元，後者因為可以副本理賠，將可得到20萬元理賠。

政治大學風險管理與保險學系專任教授兼系主任彭金隆指出，所謂「雙」實支實付只是一個基本參考，提醒民眾如果只買單一類型的醫療險產品，可能已經沒辦法滿足現今不斷高漲的醫療費用需求，因此市場才出現很多聲音，希望民眾多買一張可以副本理賠的實支實付，這樣才能得到比較完整的補償。

但彭金隆提醒，並不是每個人都要買「雙」實支實付，也不要單純以張數來判斷，還是要考量自身需求，選擇完整又周全的保障規劃。

▲「2019 Smart保單評選」5張得獎保單及適合族群。（圖／記者楊絡懸製表）