「實支實付+日額」住院醫療二合一　元大人壽榮獲Smart推薦優質保單

▲元大人壽榮獲「Smart推薦優質保單」殊榮，由總經理林則棻（左）從保險事業發展中心董事長桂先農（右）手中接下獎座。（圖／元大人壽提供）

記者楊絡懸／台北報導

「Smart智富保單評選」頒獎典禮於11日舉行，市場上16家壽險公司、23張實支實付型保單中，元大人壽以「享有心住院醫療健康保險附約」榮獲「Smart推薦優質保單」。元大人壽總經理林則棻強調推動保障暨長年期商品的決心，自許成為市場的保障型專家，依據客戶的人生周期需求提供全方位的保障。

台灣民眾的醫療支出逐年攀升，根據衛福部統計，2017年民眾的醫療保健支出高達1兆多元，平均每位國人每年的醫療費用支出超過於4萬元，年增率4%，單憑健保的保障絕對不夠，唯有靠商業保險才能轉嫁高額的醫療支出。

對此，林則棻表示，「元大人壽享有心住院醫療健康保險附約」能夠因應退休醫療的保障需求，是張型態創新的實支實付型醫療險，解決民眾在思考規劃醫療險時於「實支實付」或「日額給付」何種保障較為完善或如何搭配的困惑。

元大人壽「享有心住院醫療健康保險附約」因此而生。元大人壽表示，此張不單是結合了「實支實付」與「住院日額」的二合一保單，還具有住院醫療與外科手術雙重保障。此外，提供6種計劃別，保戶可依自身需求與能力進行選擇，保單保障還可擴及配偶與子女，是張可滿足全家醫療需求的保單。

▲元大人壽總經理林則棻代表出席領獎。（圖／元大人壽提供）

以40歲男性為例，投保「元大人壽享有心住院醫療健康保險附約」計劃二（住院日額保險金1000元），因甲狀腺腫瘤入院進行切除手術，住院5天，自費達文西機器輔助手術，在住院前一周與出院後30天內分別各1次與2次門診，自付金額22萬200元，共可獲得理賠金額22萬5200元。

元大人壽表示，隨著國人平均餘命的延長，每個人一輩子累計的醫療費用也跟著增加，面對各種風險，民眾應及早為自己與家人做好完善的保險保障規劃，投保時除了檢視住院日額的額度是否足夠之外，也應該留意實支實付的保障是否充足。

林則棻也指出，近年來金管會強調保險應回歸本質，這也是元大人壽的企業核心價值，元大人壽著重於強化商品的開發能力，不追求規模與市佔率，秉持永續經營的原則，致力滿足國人醫療、照護、生活、退休保障的需求，以協助客戶對抗長壽風險所帶來的衝擊。

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