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不捨妹遭男友當沙包打　姊找乾弟設局雙刀猛砍...他肚破腸流險死

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▲鄭姓女子不滿妹妹的邱姓男友屢次傷害妹妹，去年5月夥同藍姓乾弟共謀持刀砍殺邱男致臟器外露險送命。（示意圖／視覺中國CFP）

▲鄭姓女子不滿妹妹的邱姓男友屢次傷害妹妹，去年5月夥同藍姓乾弟共謀持刀砍殺邱男致臟器外露險送命。（示意圖／視覺中國CFP）

記者沈繼昌／桃園報導

鄭姓女子去年查知妹妹屢遭邱姓男友傷害，5月間妹妹再度被邱男打傷住院，鄭女打電話邀邱至醫院探訪為由，私下找來藍姓乾弟共謀「教訓」，藍在醫院停車場與邱談判時發生衝突，藍持2把西瓜刀朝邱猛砍，導致邱全身多處撕裂傷甚至臟器外露當場昏迷，緊急送醫才幸運撿回一命；地院法官依重傷害未遂罪將藍、鄭分別判處3年4個月與3年有期徒刑。

檢警調查，鄭姓女子得知妹妹的邱姓男友屢次毆打妹妹成傷，質疑邱怎能如此對待妹妹，去年5月13日得知妹妹再度被邱毆打成傷，陪同妹妹去桃園區某醫院治療同時，打電話要邱男到醫院探視，私下卻以通訊軟體通知乾弟藍姓男子共謀要「教訓」邱男。

鄭女邀邱男到醫院偏僻處機車停車場等候，藍男見邱到停車場後即質問邱，雙方一言不合起衝突，藍以預藏2把西瓜刀雙手各持一把朝邱揮擊，導致邱四肢、身體多處被砍殺廿餘刀，其中腰部、腹部、後背等多處被重砍至臟器外露，其他四肢也有多處嚴重撕裂傷，邱被砍傷因流血過多休克昏迷，鄭女也以腳猛踹邱男，鄭女的妹妹得知邱姓男友被砍，聞聲趕來時趕緊將邱男送醫急救，後轉送至林口長庚醫院急救，經手術後幸運撿回一命。

藍男在偵訊時坦承有帶西瓜刀與砍傷邱男，但否認企圖有重傷害犯行，主因與邱男口角衝突後才動手，後來又改口說是鄭女要他砍邱男才帶西瓜刀；鄭女則否認有踹邱男與指使藍帶西瓜刀，是藍自己要帶刀前去醫院。

地院法官以鄭女妹妹與邱男等證人證詞，認為鄭女與藍男辯詞純係推諉之詞，藍男攜帶西瓜刀刀鋒銳利，顯有致人於死或重傷害之意圖，再加上長庚醫院驗傷報告足認2人犯行明確，2人犯後均未坦承犯行，難認已有悔意，依重傷害未遂罪嫌判處藍3年4個月、鄭女3年有期徒刑。

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關鍵字：

乾姊弟教訓妹妹男友持刀砍殺險死重傷害未遂判刑

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