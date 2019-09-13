奪命瞬間曝光！小鋼砲輾斃騎士「鏟翻休旅車」　肇事男海釣整晚：有睡2小時

記者邱中岳／台北報導

台北市13日上午9時許，一台自小客車駕駛因夜釣整夜開車返家，途中還先送同行友人回到住處，隨後不久竟因太過疲累，恍神直接追撞前方重機騎士，又攔腰將休旅車鏟起，導致重機騎士當場遭壓進車底身亡，休旅車上4人也由路人協助從窗戶驚慌逃離。

▲重機騎士遭撞輾拖行約5公尺，直到白色自小客撞上休旅車才停下。（圖／翻攝畫面）

警方調查，肇事的高姓駕駛酒測值為0，13日上午9時許駕著素有「小鋼砲」之稱的白色自小客行經環河北路與葫蘆街口，因恍神撞上54歲的周姓重機騎士，騎士整個人被壓在車底，隨後自小客車又攔腰將休旅車鏟起，造成休旅車上的54歲陳男一家人逃窗而出。

肇事的高姓駕駛向警方供稱，12日晚上出海釣魚，直至13日凌晨返抵漁港，在車上休息2小時準備開車回家，途中還先送好友安全回到住處，豈料竟因一時恍神才鑄下大錯，警方訊後依照過失致死罪嫌移送法辦。

陳姓休旅車駕駛事後回憶，當時載妻子與2名小孩準備返家，突然聽到2聲碰撞聲，還來不及回頭整台休旅車就遭撞側傾，事後由路人協助從車窗脫困。

超爽DER！點我現賺 2200

【相關新聞】

快訊／蔡英文拜廟剛走20分鐘…環河北發生「死亡車禍」！重機騎士壓車底不治

▲男子夜釣整夜恍神開車返家，竟追尾重機輾壓騎士又撞翻休旅車。（圖／記者邱中岳翻攝）