斗六少年夜騎「把妹神駒」！率性壓車向左彎…轉角遇到BMW秒噴飛

記者傅誠、唐詠絮、莊智勝／雲林報導

雲林縣斗六市鎮北路、斗六二路路口12日深夜11時許發生車禍意外，年僅17歲的高姓少年騎著號稱「把妹神駒」的機車BWS外出，行經該路口時未減速還耍帥壓車左轉，當場遭到另輛BMW轎車迎面撞上，連人帶車噴飛；所幸高姓少年僅受到輕傷，警方事後到場也對其開出無照駕駛6000元罰單。

▲BWS少年率性左轉，迎面撞上BMW。（圖／記者傅誠翻攝）

一旁民宅監視器畫面拍下整起車禍過程，深夜時分路口人車稀少，當時高姓少年騎著BWS相當愜意，行經鎮北路、斗六二路「T字路口」時，並未減速查看來車，隨即率性壓車左轉，當場遭駛來的BMW轎車猛力撞上，尖銳的剎車聲嚇壞鄰近住戶。

事後救護人員趕抵現場，高姓少年雖然當場遭撞飛，但意識仍然清醒，幸運地僅受到擦挫傷，經包紮處理後送往醫院治療，無生命危險。警方初步調查，雙方均無酒駕，而高姓少年年僅17歲、無照騎乘機車，因此開出6000元罰單。

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▼BMW車頭、擋風玻璃毀損碎裂。（圖／記者傅誠翻攝）