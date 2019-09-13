竊賊出沒東海大學！十字起子一一撬開機車置物箱　1毛都不放過

▲機車置物箱接連遭撬開行竊，李姓車主錢包及300元現金都不見。（圖／記者李忠憲翻攝）

記者李忠憲、孫于珊／台中報導

台中市東海大學日前發生多起機車置物箱被破壞，車內物品被洗劫一空的竊盜案！25歲畢姓男竊嫌原以為神不知鬼不覺的犯罪計畫，不料拿著十字起子的一舉一動全都被監視器拍得一清二楚，警方已迅速循線將他查緝到案，台中地檢署也以竊盜罪起訴。

據了解，畢男徒步至東海大學校內的停車場，四處尋覓下手對象，利用攜帶的十字起子將機車置物箱撬開，然後再將其內物品掃蕩一空。李姓車主牽車時發現自己的愛車遭破壞，車內錢包及300元現金都不見了，馬上報警處理。

員警獲報後，即擴大調閱監視器追查，比對多名嫌疑人後，鎖定犯嫌就是畢男，並將他查緝到案。畢男自知難逃法網，坦承因一時貪念而犯下竊行。警方訊後將他依竊盜罪嫌送辦。

警方呼籲，機車置物箱內勿放置貴重物品，機車竊盜時常發生在較為陰暗、無人看管或無監視器的地方，除了加裝大鎖、離開車子時熄火將鑰匙拔除外，能將愛車停放在有監視器且明亮之處所最為得宜，較不易成為下手目標。

▼畢男出沒東海大學機車停車場，拿十字起子行竊。（圖／記者李忠憲翻攝）

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