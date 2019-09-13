中秋何處去？　故宮南院光雕秀「南境之光」絢麗登場　

▲故宮南院光雕秀「南境之光」空拍視角。（圖／故宮南院提供）

記者翁伊森／嘉義報導

暑假期間浪漫水舞後，故宮南院再次推出絕美光雕秀「南境之光」，以博物館與至美橋為演出主視覺，透過新穎的雷射與燈光設計技術，將光衣披覆在環湖步道上，打造360度的環湖觀賞視角，讓音樂與燈光匯聚出的南院風情，9月13日到11月10日（每週二～週日），每晚6點到10點之間，每20分鐘演出視、聽覺令人讚嘆的聲光演出。

▲故宮南院光雕秀「南境之光」中秋登場。（圖／故宮南院提供）

「南境之光」攝影由嘉義在地頂尖的空拍團隊柯發壽領軍，從至美橋到博物館建築物上方，以垂直鳥瞰拍攝光影，如同追逐彩虹的兩端一般，以新視野為觀眾揭開光雕展演序幕，加以跨界邀請金曲爵士音樂家許郁瑛編出演奏曲目，並與製作團隊MUSDM跨界合作，以奇幻豐富的當代爵士樂，詮釋亞洲各地風情，觀眾乘著光的羽翼與音符，一同翱翔於美麗的南境光景。藝術家陳怡潔則將藏品所蘊涵對於光與材質的極致講究，融入光雕藝術創作當中；以藍色冷光代表觸摸玉器時冰冷的感覺，交織替換的黃色光線，表現玉被握在手中溫潤的質感，藝術家從光影中表現玉器的層次與風貌。

▲故宮南院光雕秀「南境之光」聲光效果十足。（圖／故宮南院提供）

另外，故宮南院兩人同行一人免費優惠持續至2019年底，年長者全時段免費及泰國旅客優惠措施，以及9月份教師憑證、10月僑胞10月10日憑證都享免費優惠。

▲故宮南院光雕秀「南境之光」。（圖／故宮南院提供）