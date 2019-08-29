故宮南院展演一籮筐　東坡肉造型肉形石接棒音樂水舞

▲▼ 故宮南院推出音樂水舞表演將到八月底。（圖／記者翁伊森翻攝）

記者翁伊森／嘉義報導



故宮南院暑假期間開放「國定假日及例假日」免費參觀，並推出夏日親子藝術月及音樂水舞展演等活動，吸引不少民眾全家大小到訪。故宮南院表示，假日免費參觀只到8月31日，水舞展演到9月1日，另外，造型獨具的國寶東坡肉造型「肉形石」也將前進南院與民眾見面，預計將再一次吸引到訪人潮。

▲▼ 故宮南院推出音樂水舞表演。（圖／記者翁伊森翻攝）

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故宮表示，音樂水舞秀展演時間剩下倒數三天，8月30下午2時30分至夜間9時30分，8月31及9月1日上午10時30分至夜間9時30分，整點及半點演出；夜間7時至9時30分另有3D水幕投影聲光效果十足，南院吉祥物哈奴曼也將循著藏寶圖上演在青花瓷叢林及異國城市探險的故事﹗

▲▼ 故宮南院9月推出外觀極似東坡肉的肉形石展覽。（圖／記者翁伊森翻攝）

另外，人氣國寶、鮮嫩多汁的「東坡肉」9月起將南下展出供民眾欣賞，自9月3日起至明年1月19日將於故宮南院二樓至寶廳展出「肉形石」；此外，慶祝教師節，9月1日至30日，持教師證或學校職員證，故宮南、北院區皆免費參觀；故宮南院9月3日至10日加碼「敬軍週」，軍人持證及一名同行者免費入館。