南華大學招生註冊率全國第一　就業率9成起跳

▲南華大學在校長林聰明(前排右三)接任後招生率逆勢成長 。（圖／記者翁伊森翻攝）



記者翁伊森／嘉義報導

少子化浪潮來襲，各大專校院皆努力發展學校特色，由佛光山百萬人興學力量所建立的南華大學，創校至今23年，自102年以來在林聰明校長帶領之下，辦學績效突飛猛進，近年來更是逐年穩健成長，107學年度註冊率為全國私立大學第一，2019年指考各系全數滿招，分發率達100%，在少子化風暴下辦學績效逆勢成長，校風更以「生命教育」及「三好校園」聞名。

▲南華大學學生至澳洲南天大學海外學習獲頒結業證書。（圖／記者翁伊森翻攝）

南華大學近年來以「生命教育、環境永續、智慧創新、三好校園」為發展特色，不僅連續五年獲教育部設置「國家級生命教育中心」，並連續三年獲生命教育特色學校更連續三年獲世界百大綠色大學，亦獲「國家品質獎─永續發展典範獎」、企業永續金獎及企業永續綜合績效獎；另外，南華大學所輔導的「飾研所」及「陶蕊陶藝 Tao Ruei」兩團隊榮獲108年度「大學校院創新創業扎根計畫─U-start創新創業計畫」「文化創意業」類補助共100萬元，師生落實「三好」，連續四年獲得「服務利他獎-實踐典範獎」，更獲評三好校園典範學校。

▲南華大學逆勢成長優質辦學屢創佳績，頗獲考生青睞，今年註冊率可望更加成長。（圖／記者翁伊森翻攝）

此外，學術資源影響力更蟬連四年私校第一，顯示其辦學品質、學術研究及學術傳播上皆有豐碩成果。而享譽全國的「生死學系」，日前也正式通過成立生死學系博士班，將成為生死學領域人才精進學術研究的最佳平台。

林聰明表示，多年來持續實施獎優扶弱制度，推行在學四年全面公立大學收費，以及提供多項獎學金之特色獲考生青睞，尤以海外學習及2+2雙學位之特色更讓考生嚮往就讀。近年來推行「跨領域課程」、「全面實習」及「海外學習」成效極佳，每年到國外進行海外學習、交換生、移地實習、志工服務的人數，佔學校總人數的12%，人數超過500人次，亦培育出許多具備跨領域專長的國際級人才，其中已有10位同學獲得南華大學及美國西來大學2+2雙學位。

根據統計，南華的畢業生就業率達90.33%、雇主滿意度88.02%。未來將持續培育管理、人文、社會科學、藝術及科技領域之人才，讓每位學生畢業後皆能在社會上嶄露頭角，成為菁英人才。