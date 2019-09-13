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【瑪法達談星】09.11~09.17風象星座　天秤「領頭羊指數」爆增　一掃近來壓抑低調

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雙子座、天秤座、水瓶座，本週（09.11~09.17）風象星座運勢。

圖文／鏡週刊

♊雙子座（5月21日至6月20日）

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境隨心轉，大開大闔。守護星與幸運星金星呈超幸運合相的這段日子，是一段化腐朽為神奇的運勢翻轉期。心情與機運經過了一些時日沉澱，若干不確定因素與不成熟條件陸續排除，且舞台搭建也接近完工，未來動向與發展潛力大有可為。事業人氣拉高，「力爭上游指數」攀高帶旺周遭氣場，有助發揮磁吸效應，吸引對的人、對的機會來到身邊，大夥一起做一番大事。有利擴大現有勢力版圖、進軍境外市場。財運發燒，除主業收入不錯，還可能有中獎加薪、贊助紅利等進帳。愛情是幸福長相左右。

　

♎天秤座（9月23日至10月22日）

時來運轉，不負眾望。守護星與水星連袂入駐本命宮的這段日子，「領頭羊指數」驟漲，自信、氣勢、競爭力與影響力無不同步躍升。一掃近來的壓抑與低調，本段期間將是反守為攻、火力大開的生涯分水嶺。儘管離真正進入「天秤座之月」的今年最當運週期起跑尚有最後10天，但已具備極大突破性與爆發力，宜把握進攻良機，挑準越艱難、越高端的目標下手。事業經營攻守俱佳、氣勢強勁，有機會在賽事一鳴驚人或名列引領風騷的領先群組。財富感強烈，投資理財大器有謀。愛情是首反覆播放的幸福迴旋曲。

　

♒水瓶座（1月20日至2月18日）

黎明初曉，如釋重負。走出相對壓力帶、轉進年度最陽光月分的這段日子，頗有茅塞頓開、鬱悶盡掃的暢快。異想天開、創意狂飆成為獨門勝出武器。近期有排除某障礙、結束為人作嫁，或屈居二軍的揚眉吐氣發跡契機。儘管事業仍靠硬實力一較長短，但深耕多時的專業價值無庸置疑。招財吸金、好禮餽贈源源而來。愛情是種幸福惰性。


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