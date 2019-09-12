女學生搭車遭「甩輾」亡！檢修員被判刑上訴　驚揭基隆客運「偽造」保養紀錄

▲基隆客運後門突然開啟，15歲國中女學生摔出遭輾斃；家屬到場哭到癱軟（右）。（圖／本報資料照）

記者陳韻如／基隆報導

駕駛基隆客運1062線公車的陳姓司機2017年行經新北瑞芳區過彎處時，車門突然開啟，造成蘇姓女國中生甩出車外，當場遭車子右後輪輾過，頭顱破裂慘死。事後，司機被判刑5個月，而另名劉姓檢修員則被查出，保養紀錄表與和時間兜不攏，更出現明明沒到班，卻有保養紀錄，明顯記載不實，但他事後與家屬和解，法官則判他6個月徒刑，緩刑3年。

判決書指出，劉姓檢修員才剛到職9個多月，而案發當時，陳姓駕駛所開的客運已行駛9萬5245公里，按照常理，應該定期或事依照里程保養，但劉男卻因為司機沒有反應該車有故障或其他任何問題，因此未將車輛駛進維修班車廠進行二級保養檢查。

劉男事後供稱，基隆客運所提供給檢警的保養紀錄表中，有他負責簽名表示有做保養的紀錄，但是全都是事後才補製給檢警調查的，「實際上，我從來沒有保養檢查過那輛車的『車門』或『自動門』，甚且連紀錄表上勾選有保養過的項目，也從來沒有看過」。

另外，檢方也查出，劉男2016年9、10月間才被派至瑞芳檢修班，但該車在同年7月13日及8月15日竟然有劉男對該車進行保養的紀錄，足以證明基隆客運所提供德的紀錄表紀載不實，

法官認為，基隆客運所提出的紀錄表並不實在，且也可以證明劉男根本從未保養過該肇事車輛，但因該車行駛里程已超過9萬公里，都應該定期或按里程進行保養，而劉男卻從未對車輛做出該有的動作，明顯有所疏失，但因他已與家屬達成和解，高等法院法官則依業務過失致死，判劉男6個月徒刑，得易科罰金，並宣告緩刑3年。

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