民陣15日「五大訴求」集會遊行　港警今發出反對通知書！

▲林鄭月娥。（圖／路透社）

記者劉亭／綜合報導

香港特首林鄭月娥日前宣布正式撤回逃犯條例，但香港人仍然不滿意，持續發生多起警民衝突，學生也以築人鏈方式罷課。民陣11日出面批評，林鄭月娥此舉只是虛假的公關秀，再號召於15日再度舉行集會遊行，要求政府回應其餘4個訴求。

民陣臉書粉絲團11日發文指出，將於15日發起「五大訴求，缺一不可」遊行，下午2時30分於銅鑼灣東角道集合，之後遊行往中環遮打道，活動已申請不反對通知書。港警於12日發出反對通知書。

▲民陣再號召915集會遊行。（圖／翻攝自民陣臉書粉絲專頁）

號召遊行內容中寫道，林鄭月娥撤回條例只是以退為進，把已死的條文再次埋葬，以為風暴就會平息，可以汙名化香港人的抗爭，「我們不會接受一個為了自身一人的面子，玩弄文字，無視程序的政府管治。數月來，政府、警隊醜態原形畢露，林鄭想以虛假的『四大公關SHOW』回應五大訴求，簡直天荒夜談」。

文中也表示，接下來要持續抗爭，讓世界知道還有四個訴求未被回應，「我們不能忍受，警員濫暴濫權，變成持有合法武力的黑社會，而沒有任何獨立監察的制度可以制衡；我們不能忍受，守住香港，擋住惡法的年輕人一個又一個因為捨身行動而失去自由，被指控發動暴動，被指稱為暴徒、曱甴；

「我們不能忍受，我們的家人、朋友，每一個心愛的人生活在荒誕的極權的謊言之中，而我們手中沒有任何權力、選票可以與之抗衡」，因此為了身邊的每一人、為了這座城市，要繼續抗爭到五大訴求得到落實的那一天。

▲民陣先前多場遊行集會人潮眾多。（圖／翻攝臉書「民間人權陣線聯盟」）