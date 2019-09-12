NOVA情報誌／人在江湖走　電腦包要有

圖、文／NOVA情報誌

一般來說，電腦包價格比一般背包貴上不少，但魔鬼藏在細節裡，對於每天有隨攜大量資料及筆電出門的上班族或學生來說，一款擁有獨立放置筆電空間的電腦專用包絕對值得投資，試想將一台上萬元的筆記型電腦，隨意放在一般包包或手提袋中，久而久之勢必帶來不少撞擊和傷害，嚴重時更可能造成故障或減少電腦使用壽命，反而因小失大，且因應電腦具有一定重量，外加許多周邊副產品同時帶在身上，若沒有電腦專用包適當夾層收納空間與加厚襯墊防護，包內容易顯得雜物一堆。

擁有耐撞保護功能與井然有序的夾層管理之外，考量到使用者長時間的使用情境多為戶外，因而配備能應對綿綿細雨的防潑水機能，以及可以舒緩肩膀負擔的輕量與減壓設計，此外，以外型和工藝層面來說，電腦包更從電子角度擴及生活與時尚領域，結合簡約時尚與多元成分，從輕巧可愛適合都會女孩的輕巧包，出差旅行、戶外休閒的後背包，到功能與造型兼具的多功能包，簡約正式與戶外休閒風格一應俱全。

值得一提的是，當有了電腦包來保護個人筆電與電子產品後，也別忘了回過頭定時清潔、保養與維護包包，也因多數尼龍材質的電腦包外層具有防潑水塗層，清潔方式以軟布沾附清水擦拭即可，切勿入丟洗衣機，以免變形。

本月潮品集「電腦包vs一般包」差在哪

通常在購買筆記型電腦的時候，原廠會附贈一個手提跟側背兩用的筆電包供消費者使用，但是這一類筆電包內部空間容量非常小，除了放置筆電以及電源線等配件以外，幾乎沒有辦法再容納其它物品，許多消費者會額外購買其它背包來使用，而相比其它包款，電腦包最大特點專為放置筆電而設計，內部定有獨立且防護佳的筆電夾層，同時依據主流筆記型電腦的尺寸劃分包款大小，再加上多元化的包款類型選擇彈性，容量空間充足之餘，包款裡的多內袋設計也可以讓使用者有效的管理隨身物品，譬如太陽眼鏡、水壺、錢包、文具、行動電源和傳輸線等，均能方便攜帶且快速拿取。

除提供防潑水機能性與耐用性，有效地保護好個人3C產品之外，在背負系統上也多有著墨，例如提供多種背法，滿足各種情境下最合適攜帶方式，部分電腦包也結合人體工學設計，擁有能夠減緩雙肩壓力的背袋來分擔重量，長時間背負不易感到疲累。再者，隨著科技的更迭，包款的防護性理應與時俱進，眼看近年來盜刷事件猖獗，為加強安全性，許多電腦包也特別設置RFID防盜口袋與貼背式口袋配置，讓使用者得以安心收納貴重物品。

夯話題「電腦包」大不同

隨著消費者使用需求和應用情境不同，市面上電腦包的樣式可說是琳琅滿目，以目前主流款式來說，大致可分為後背包、公事包、郵差包、內袋和拉桿式電腦包，其中，最普遍且最多人選用的後背電腦包，優點是內部夾層多、置物空間大且背負重量可由雙肩平均分擔，較能長時間帶著電腦在外移動，同時滿足隨身攜帶變壓器、3C周邊配件的電腦重度使用者，像是勤於在外跑業務的上班族或學生族群皆非常合適；而一般的電腦公事包，通常會額外再附一條肩背帶，提供手提和單肩背兩種用途，外型上褪去後背包的運動休閒感，帶來微正式的搭配，是商務人士的不二之選，針對空間巧思運用上，這一類包款同樣會為平板或筆電設計獨立內層，有利電腦放置固定，雖然內部容量不如後背包，但會有額外的夾層、暗袋存放隨身常用物品；對於常騎單車或機車通勤的都會人士，信差包所擁有的斜肩背、便利性和個性化風格，會是一般外出的備用包好選擇；至於電腦內袋則適用於已有提包或背包的情況，夾層中通常配有吸震海棉，賦予電腦在外包中防刮和防碰撞的保護，最後，拉桿電腦包主要為商務應用為主，內部專屬電腦層和充足空間可放置差旅時所需物品。



A. 透氣設計─以後背款來說，背部是最貼近人體的部位，考量舒適性與透氣感，一般會有一定厚度吸震棉、透氣層與導流設計，幫助背部透氣。



B. 輕量─雖然電腦包在堅韌耐用性與輕量化上難以兩全，不過品牌大廠已盡量在兩者間取得平衡，讓使用者背得舒適，長時間使用也不易斷裂。



C. 筆電獨立收納區─在電腦包的夾層中，必定會有筆電專用收納隔層，而獨立收納層大多會以軟質或加墊內襯設計，有利妥善保護電腦裝置。



D. 背負系統─基本上背帶寬度越寬越好背，而背帶上若具備減壓設計，則能舒緩肩膀。



E. 日常防潑水─電腦包具有機能性，表面多為防潑水材質，內襯使用易清洗材質，可阻擋戶外狂風細雨。



F. 防盜夾層─目前電腦包大多會特別於內層空間，獨立配置一個RFID防盜拉鍊袋，確保信用卡和護照等個人資料的安全。

金頭腦激盪

無現金交易不斷被推廣，使得利用感應式信用卡來交易的民眾越來越多，但在便利之餘卻也衍生出許多複雜問題，一般民眾最容易遇到的就是被盜刷，原因是卡片裡頭，有一張薄薄的「RFID」標籤，RFID (全名Radio Frequency Identification)無線射頻辨識系統運用範圍非常廣泛，其中讀取方便是它的優點也是隱憂，因為不需要直接接觸就可以傳遞加密訊息，所以很多有心人士會利用此技術來竊取信用卡、護照、門禁卡等資料，因此，今日有許多卡套或包包都會標榜具有RFID防盜功能，能夠屏蔽讀取器、阻擋資料被隔空竊取。

金手指神算

隨著近年來亮色系和跳色系的電腦包廣受年輕族群喜愛，橘色調、緋紅和軍綠色逐漸成為主流色調，另外黑色、灰白色調也是歷年不敗的經典色。

依價格來看，從入門到高階價位相當廣。以市場上具有知名度的品牌而論，無論在設計感、機能防護或輕巧多功能層面上自然設想周到，即使價格會高出一些，但也能用的長久，其中主打學生族群的校園電腦包款約落在2000至3500元左右，一般上班族適用的入門商務包則介於3000到3500元，至於適合商務人士或白領族群的高階款則定價5千元以上。

金智慧助攻

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文【NOVA情報誌】http://ebook.nova.com.tw