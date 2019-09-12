　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
3C家電 3C焦點 家電 筆電相機 手機平板 遊戲APP | 科技生活

NOVA情報誌／人在江湖走　電腦包要有

科技新鮮事隨時爆，按讚成為3C達人

（圖／NOVA情報誌提供）

圖、文／NOVA情報誌

一般來說，電腦包價格比一般背包貴上不少，但魔鬼藏在細節裡，對於每天有隨攜大量資料及筆電出門的上班族或學生來說，一款擁有獨立放置筆電空間的電腦專用包絕對值得投資，試想將一台上萬元的筆記型電腦，隨意放在一般包包或手提袋中，久而久之勢必帶來不少撞擊和傷害，嚴重時更可能造成故障或減少電腦使用壽命，反而因小失大，且因應電腦具有一定重量，外加許多周邊副產品同時帶在身上，若沒有電腦專用包適當夾層收納空間與加厚襯墊防護，包內容易顯得雜物一堆。

擁有耐撞保護功能與井然有序的夾層管理之外，考量到使用者長時間的使用情境多為戶外，因而配備能應對綿綿細雨的防潑水機能，以及可以舒緩肩膀負擔的輕量與減壓設計，此外，以外型和工藝層面來說，電腦包更從電子角度擴及生活與時尚領域，結合簡約時尚與多元成分，從輕巧可愛適合都會女孩的輕巧包，出差旅行、戶外休閒的後背包，到功能與造型兼具的多功能包，簡約正式與戶外休閒風格一應俱全。

值得一提的是，當有了電腦包來保護個人筆電與電子產品後，也別忘了回過頭定時清潔、保養與維護包包，也因多數尼龍材質的電腦包外層具有防潑水塗層，清潔方式以軟布沾附清水擦拭即可，切勿入丟洗衣機，以免變形。

（圖／NOVA情報誌提供）

本月潮品集「電腦包vs一般包」差在哪

通常在購買筆記型電腦的時候，原廠會附贈一個手提跟側背兩用的筆電包供消費者使用，但是這一類筆電包內部空間容量非常小，除了放置筆電以及電源線等配件以外，幾乎沒有辦法再容納其它物品，許多消費者會額外購買其它背包來使用，而相比其它包款，電腦包最大特點專為放置筆電而設計，內部定有獨立且防護佳的筆電夾層，同時依據主流筆記型電腦的尺寸劃分包款大小，再加上多元化的包款類型選擇彈性，容量空間充足之餘，包款裡的多內袋設計也可以讓使用者有效的管理隨身物品，譬如太陽眼鏡、水壺、錢包、文具、行動電源和傳輸線等，均能方便攜帶且快速拿取。

除提供防潑水機能性與耐用性，有效地保護好個人3C產品之外，在背負系統上也多有著墨，例如提供多種背法，滿足各種情境下最合適攜帶方式，部分電腦包也結合人體工學設計，擁有能夠減緩雙肩壓力的背袋來分擔重量，長時間背負不易感到疲累。再者，隨著科技的更迭，包款的防護性理應與時俱進，眼看近年來盜刷事件猖獗，為加強安全性，許多電腦包也特別設置RFID防盜口袋與貼背式口袋配置，讓使用者得以安心收納貴重物品。

（圖／NOVA情報誌提供）

夯話題「電腦包」大不同

隨著消費者使用需求和應用情境不同，市面上電腦包的樣式可說是琳琅滿目，以目前主流款式來說，大致可分為後背包、公事包、郵差包、內袋和拉桿式電腦包，其中，最普遍且最多人選用的後背電腦包，優點是內部夾層多、置物空間大且背負重量可由雙肩平均分擔，較能長時間帶著電腦在外移動，同時滿足隨身攜帶變壓器、3C周邊配件的電腦重度使用者，像是勤於在外跑業務的上班族或學生族群皆非常合適；而一般的電腦公事包，通常會額外再附一條肩背帶，提供手提和單肩背兩種用途，外型上褪去後背包的運動休閒感，帶來微正式的搭配，是商務人士的不二之選，針對空間巧思運用上，這一類包款同樣會為平板或筆電設計獨立內層，有利電腦放置固定，雖然內部容量不如後背包，但會有額外的夾層、暗袋存放隨身常用物品；對於常騎單車或機車通勤的都會人士，信差包所擁有的斜肩背、便利性和個性化風格，會是一般外出的備用包好選擇；至於電腦內袋則適用於已有提包或背包的情況，夾層中通常配有吸震海棉，賦予電腦在外包中防刮和防碰撞的保護，最後，拉桿電腦包主要為商務應用為主，內部專屬電腦層和充足空間可放置差旅時所需物品。

（圖／NOVA情報誌提供）


A. 透氣設計─以後背款來說，背部是最貼近人體的部位，考量舒適性與透氣感，一般會有一定厚度吸震棉、透氣層與導流設計，幫助背部透氣。

（圖／NOVA情報誌提供）
B. 輕量─雖然電腦包在堅韌耐用性與輕量化上難以兩全，不過品牌大廠已盡量在兩者間取得平衡，讓使用者背得舒適，長時間使用也不易斷裂。

（圖／NOVA情報誌提供）
C. 筆電獨立收納區─在電腦包的夾層中，必定會有筆電專用收納隔層，而獨立收納層大多會以軟質或加墊內襯設計，有利妥善保護電腦裝置。

（圖／NOVA情報誌提供）（圖／NOVA情報誌提供）


D. 背負系統─基本上背帶寬度越寬越好背，而背帶上若具備減壓設計，則能舒緩肩膀。

（圖／NOVA情報誌提供）
E. 日常防潑水─電腦包具有機能性，表面多為防潑水材質，內襯使用易清洗材質，可阻擋戶外狂風細雨。

（圖／NOVA情報誌提供）


F. 防盜夾層─目前電腦包大多會特別於內層空間，獨立配置一個RFID防盜拉鍊袋，確保信用卡和護照等個人資料的安全。

（圖／NOVA情報誌提供）（圖／NOVA情報誌提供）

金頭腦激盪

無現金交易不斷被推廣，使得利用感應式信用卡來交易的民眾越來越多，但在便利之餘卻也衍生出許多複雜問題，一般民眾最容易遇到的就是被盜刷，原因是卡片裡頭，有一張薄薄的「RFID」標籤，RFID (全名Radio Frequency Identification)無線射頻辨識系統運用範圍非常廣泛，其中讀取方便是它的優點也是隱憂，因為不需要直接接觸就可以傳遞加密訊息，所以很多有心人士會利用此技術來竊取信用卡、護照、門禁卡等資料，因此，今日有許多卡套或包包都會標榜具有RFID防盜功能，能夠屏蔽讀取器、阻擋資料被隔空竊取。

（圖／NOVA情報誌提供）

金手指神算

隨著近年來亮色系和跳色系的電腦包廣受年輕族群喜愛，橘色調、緋紅和軍綠色逐漸成為主流色調，另外黑色、灰白色調也是歷年不敗的經典色。

依價格來看，從入門到高階價位相當廣。以市場上具有知名度的品牌而論，無論在設計感、機能防護或輕巧多功能層面上自然設想周到，即使價格會高出一些，但也能用的長久，其中主打學生族群的校園電腦包款約落在2000至3500元左右，一般上班族適用的入門商務包則介於3000到3500元，至於適合商務人士或白領族群的高階款則定價5千元以上。

（圖／NOVA情報誌提供）

金智慧助攻

Moshi─全系列Moshi 3C周邊產品與最新動態消息皆能在「Moshi Taiwan」FB粉絲專頁和官網上一探究竟，另全台Moshi直營門市也有展示全系列背包產品和提供試背體驗，凡購買商品後憑發票有一年保固，到Moshi官網註冊後則享有限終身保固。

（圖／NOVA情報誌提供）

THULE－主打戶外休閒風格的Thule，除了官方網站之外，也可追蹤「台灣THULE總代理」FB粉絲團，第一時間獲得產品最新優惠資訊、最即時包款新品和一年一度的露營活動消息，掌握情報。此外，THULE全系列電腦包均提供兩年保固！

（圖／NOVA情報誌提供）

文【NOVA情報誌】http://ebook.nova.com.tw

（圖／NOVA情報誌提供）

ET快訊
女星爆偷情對話「勾引男友兄弟」討金援！　IG爆氣全攤牌
馬英九爆激動哽咽「求郭台銘別退黨」：大局為重
點這裡，留個言吧! FB Weibo
科技新鮮事隨時爆，按讚成為3C達人

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 3C家電最新 全站最新

NOVA情報誌／人在江湖走　電腦包要有

微軟發布更新　修復Cortana造成CPU使用率飆高問題

Apple秋季發表會未亮相的伏兵！　外媒盤點推延至下次登場的遺珠之憾

不僅夜幕綠吸睛！iPhone 11組裝也「很綠」　關鍵零組件使用回收材料

三大電信商iPhone 11資費出爐！　一次看懂

影／「不能偷看LINE了」她眼尖曝iPhone 11巨雷規格　果粉拒買：還我裝忙功能

HomePod幫你輕鬆入眠！新增海浪、森林鳥鳴等環境音　多用戶模式、音樂切換更方便

台灣大：明晚8點開放預購　iPhone 11 Pro Max只要0元

蘋果最高階款iPad Pro驚見「5字頭」　大方降價7000元

拉攏「果粉」　微軟推出舊iPhone換Note 10最高折抵2萬

特殊優良教師「沒跟」韓國瑜握手 講完「不想握」急澄清：無拒握

以為出來玩笑臉與主人「合照」　黑狗下秒遭丟收容所！害怕狂抖

2奶汪遭土石掩埋...狗媽悲鳴求救 著急挖土+用嘴叼石：一定還活著

19歲逆女「教唆男友弒母」遭起訴 她恐怖許願：一定要讓爸媽死...

王瞳深夜約會馬俊麟抓到了！　　4天見2次「躲車裡暗著來」曖昧動作全被拍

《Running Man》見面會還要找間諜！　9週年《沒有你不行》開場曲一下就想哭

保全爸撿二手書「塗立可白重複用」　 不願孩打工...兒女爭氣考上台、政大

每個票都要刷卡！司機不滿學生投幣　「90秒飆7句髒話」客運乘客錄影投訴

早餐時間到！喵兄弟化身「鬧鐘」瘋狂碎念+山竹塞嘴：快放飯R～

上課囉！蔡英文老師接地氣教學 教你中秋節、柚子的英文怎麼說

NOVA情報誌／人在江湖走　電腦包要有

微軟發布更新　修復Cortana造成CPU使用率飆高問題

Apple秋季發表會未亮相的伏兵！　外媒盤點推延至下次登場的遺珠之憾

不僅夜幕綠吸睛！iPhone 11組裝也「很綠」　關鍵零組件使用回收材料

三大電信商iPhone 11資費出爐！　一次看懂

影／「不能偷看LINE了」她眼尖曝iPhone 11巨雷規格　果粉拒買：還我裝忙功能

HomePod幫你輕鬆入眠！新增海浪、森林鳥鳴等環境音　多用戶模式、音樂切換更方便

台灣大：明晚8點開放預購　iPhone 11 Pro Max只要0元

蘋果最高階款iPad Pro驚見「5字頭」　大方降價7000元

拉攏「果粉」　微軟推出舊iPhone換Note 10最高折抵2萬

張懷秋前一天「臨時取消錄影」！　全為愛紗...被讚超義氣

王麗雅套UGG雪靴增高　預約雪季旅行

搶救男方不孕！專家推「護精必吃」4大營養...多嗑肝臟＝活動力爆強

父癌逝母鬱！新竹「獨臂青年」扛家計　切千顆檸檬供妹讀書

不斷更新／兄弟打線發威再添4分　3局擴大領先7比0桃猿

日職／王柏融板凳做好坐滿　火腿4比2樂天中斷2連敗

中國版尼斯湖水怪？ 三峽大壩驚見巨型神秘生物在戲水

22歲就存到第一桶金　7年級建商大方談3成功祕訣：我不是富二代

普悠瑪事故將滿1周年　林佳龍公佈309頁「台鐵總體檢」報告

一路建中、台大學霸　許時驚爆...竟曾想休學加入黑道！

3C家電熱門新聞

iPhone 11價格親民　網..

iPhone 11巨雷！她崩潰..

新iPhone該不該買？3C達..

果粉死守「3年前神機」　網推經..

換手機趁現在！　iPhone8..

iPhone各地價格曝光　日本..

中華電信iPhone 11資費..

遠傳月付999　iPhone ..

兩張表輕鬆比較 iPhone1..

中華電信iPhone 11預售..

五大電信商預購iPhone 1..

蘋果最高階款iPad Pro大..

拉攏「果粉」　微軟推出舊iPh..

三大電信商iPhone 11資..

更多熱門

相關新聞

真無線耳機　動聽「潮」

無線「聲」力軍火力全開，主動降噪&智慧偵控雙箭齊發，藍牙5.0傾力奧援，沉浸體驗暢快舒爽到不要不要…

「電競」猛獸大軍酷暑出籠

Asus ZenBook Pro Duo開箱

運動穿戴　華麗「錶」現！

MFP三強鼎立 採購直擊攻略！

關鍵字：

nova情報誌電腦包moshiTHULE

讀者迴響

發燒話題

金鐘獎 韓國瑜 眼霜 柯文哲 柯P 反送中遊行 一芳 林志玲 梁靜茹 唇筆 地震 停班停課 香港 石虎 颱風即時 登革熱 許智傑 眼霜 吳宗憲 黃寶慧 郭台銘 總統大選 王令麟 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 許智傑 大金冷氣 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 誰摔死了李新 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 希爾思評價 川普 東森購物 威力彩 社畜時代 UFO 外星人 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 金門防疫戰 膝蓋痛 館長 大家來說鬼 具惠善安宰賢

熱門新聞

郭台銘退黨！國民黨黨紀處分「哪一點對不起你？」

快訊／郭台銘退出國民黨　「不會眷戀這個政黨」

鳳梨被轟渣男「亮身分證」反擊

美魔女大胃王驟逝　曾10min嗑完11片披薩

時速88km　特斯拉駕駛、乘客睡死

爆和黃曉明婚變　Angelababy鬆口回應了

中華電搶先！五大電信iPhone優惠一覽

買小7咖啡！她踩雷：結帳2杯170元

索羅門總理：台灣對我們完全沒用

手機行放屁炸屎漿！「土色泥水」沿小腿流下

宋慧喬私下看宋仲基照片　證據曝光⋯網看哭了

陳子玄為兒子忍痛簽切結書　醫生：遲緩兒

郭台銘退黨聲明全文！痛批國民黨遭迂腐常委把持

iPhone 11價格親民　網激推：真香

琵琶最快明生成！2地區將變天灌雨一周

更多

最夯影音

更多

特殊優良教師「沒跟」韓國瑜握手 講完「不想握」急澄清：無拒握

以為出來玩笑臉與主人「合照」　黑狗下秒遭丟收容所！害怕狂抖

2奶汪遭土石掩埋...狗媽悲鳴求救 著急挖土+用嘴叼石：一定還活著

19歲逆女「教唆男友弒母」遭起訴 她恐怖許願：一定要讓爸媽死...

王瞳深夜約會馬俊麟抓到了！　　4天見2次「躲車裡暗著來」曖昧動作全被拍

熱門快報

百萬宣傳機會，由你決定！

投票給你最愛的選手，讓他擁有百萬宣傳機會！快快投票，讓你支持的選手紅起來！

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

投稿鬼故事拿1.2萬獎金！

不論是校園鬼話、職人撞鬼、邪門小物、民間魔神仔，還是懸疑的心裡有鬼，都來投稿！

看新聞集T點賺現金！

天天登入新聞雲App，完成任務集T點，換購物金等好禮！

ETtoday房產雲

即時房產新聞、最新建案採訪、各類收納秘訣、買屋租屋故事，讓您快速掌握房產脈動

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面