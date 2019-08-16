NOVA情報誌／MFP三強鼎立　採購直擊攻略！

圖、文／NOVA情報誌

連續大供墨挾高印量低成本橫行市場，化身民調最強「省」長；傳統噴墨&雷射不甘示弱，加碼品質、創意列印與安全高效率，顛覆翻轉「印」象！

蛤～小寶隨便印個學校30多頁報告就超過百元，比剪一次頭髮還貴，7-11怎何時又漲價了，列印一張要價3元，真是太跨張了，這樣下去太不划算，看來要想想辦法。親愛的，不如硬起來！

硬起來？老婆大人，我看那店員體格滿壯碩有館長的Fu（吞口水），哥雖然有練過，但應該討不到便宜。瞎！我說的是該「印」起來物色款多功能複合機，聽說現在有那種原廠大連供（連續供墨）機，墨水耗材費用低，連帶紙張成本算下來還不到1元，可說省到家呢，且同樣影印、列印、掃描一應俱全，還能WiFi無線手機操控列印，附加創意功能一籮筐；重點不用頂著炎夏高溫出門列印，在家就可輕鬆卯起來印！

複合機「三分天下」 「連供機」市佔狂飆

過去多功能複合機，主要劃分「噴墨」與「雷射」兩大類型；噴墨型印表機針對家用市場或相片列印需求，採多色分離式墨匣，單一墨匣約可印100多張，耗材費用4-5百元，平均每張成本3-4元不等，優點機器超便宜，1千多元就有，且中高階機列印相片色彩還原度高，品質與細節更精致艷麗。雷射印表機則鎖定印量大商用市場，碳粉為主要耗材，單支碳粉匣約1千多元，能印1-2千張，平均成本1塊多，優勢印出來的文件字體線條銳利工整，適合商業條碼，圖表成像效果好，並具抗水性，重點列印速度快，效率高，符合企業主使用需要。

然而近年來萬物齊漲，唯獨薪水不漲，大家對耗材費用錙銖必較，更講求「省」字，務求CP值要高，因此2、3年前原廠連續供墨技術問世後，迅速在市場發酵。這類同屬「噴墨」類型原廠大連供機，別於傳統染料墨匣，而是採「整瓶墨水連供」方式，優點高印量＋低成本，單瓶墨水同樣3、4百元，卻能印至6000張之多，等於一瓶抵38顆墨匣，跨張是平均成本黑白少於0.1元，彩色低於0.5元，雖然機器價格相較墨匣機高出許多，3、4千元起跳，但對於高印量用戶精省大划算，尤其定位上還跨足家用、SOHO與中小企業領域，讓其市佔率截截攀升，成為市場最具發展潛力新主流！

這也讓本地印表機市場呈現「三分天下」！調查數據顯示，目前整體噴墨機與雷射機市場比例約維持五五波；而噴墨型「兄弟之爭」，年初墨匣機VS連供機佔比已5：5，下半年連供機將正式超越達到6成水平，未來比例持續飆高，除既有彩色連供機外，市場將大量出現各階與黑白連供機。

多合一WiFi連網 手機聲控社群列印

多功能複合機發展至今，功能已相當成熟，除基本列印功能外，同時結合複印、掃描等三合一應用；當然對於有傳真需求者，特別是商務用途或中小企業，各品牌也推出四合一傳真機型，或是針對有大圖需出，亦有A3大尺寸機來因應，陣容款式相當齊全。

尤其隨著智慧型手機盛行，內建WiFi無線連網成為顯學趨勢，優點提供無線多人輕鬆分享列印，尤其近年還結合各家專用程式App，除能無線遠端雲端列印外，還可透過手機直接做列印或掃描；舉例能將印表機掃描後的文件圖片傳送手機，手機拍完照後亦能傳到印表機做掃描印出，甚至還支援用手機來收發傳真，讓商務列印應用效率提升。

甚至還能智慧聲控列印！像是Epson系列與iPhone手機Siri語音助理整合，建立好捷徑與關鍵字，對手機喊「列印相片」，就會自動抓相簿內最後一張照片直接印出，相當有趣。尤其因應流行的社群軟體應用，除能自選社群網站中的照片，如Facebook、Instagram直接列印外，近期也將把本地玩家最廣泛使用的LINE即時通納入，只要加入官方LINE好友，設定好並丟進照片或檔案，即使人在外面，家中或辦公室印表機也能立即印出，行動列印更便捷接地氣。

創意趣味加值應用 手作客製美甲貼紙

當然複合機不僅滿足學業、工作上各項「印」用，還盡可能將附加價值餅做大，賦予更多趣味創意或手作客製列印等應用，滿足居家老少與年輕女性需求。例如搭配上專用App，能美化修飾照片與套入豐富拼貼版型印出，或是讓全家出遊照片變成黑白著色紙樣版，讓小朋友在上面畫畫；同時針對DIY手作族群，內置多種創意紙雕或包裝紙樣式版型供挑選，甚至可客製，用自己貓咪或寵物男/女友照片當背景，包裝成愛的禮物，格外具意義。

尤其針對愛美女性，Canon系列機還支援美甲貼紙列印，搭配上百種圖案款式可選，同時也能客製設計，將自己喜愛照片、插畫等做成美甲貼，且每一根指頭都能自己調整設計，打造獨一無二的魅力美甲。甚至將印相結合AR技術，讓驚喜出現相片中；舉例能在照片上埋入動人影片、文字、拍攝地點或YouTube連結碼，印出後看似一張普通照片，當用手機掃描後，即跳出相關動畫與文字，讓回憶更真實感動。

聰明選購不迷網 印量保固雙重點

坊間機種百百款，又劃分三大類型，功能款式從入門到高階都有，還各具特色與附加應用，如何聰明購成為一大課題！下手前建議先考量自我使用情境「印量」，若印量不高，如學生每月印不到30張，建議選一般墨匣噴墨機即可，畢竟主機便宜，衡量下來更有利。假使每月印量超過200張以上，多人共用或4-6人小公司行號，那麼耗材成本低的原廠連續供墨機將是速配優值選。倘若商務應用或一般企業公司，單次印量高，注重效率且列印速度最快，還兼具列印管理機制與安全性的雷射機將最為適合！

釐清自我需求類型後，再斟酌想要的功能與階級，思考需不需要有線&無線連網、雙面列印功能、列印品質與速度表現等。最後別忘了重要的保固服務，對於印表機來說，特別是噴墨型，若太久沒用難免會有噴頭阻塞疑慮，雖然新一代機種大幅改善，但以防萬一，多一分保障日後出現問題才不會扼腕，有空的話先到店家看看實機，如此就能安心印好印省印滿！

文【NOVA情報誌】http://ebook.nova.com.tw