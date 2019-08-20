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NOVA情報誌／運動穿戴　華麗「錶」現！

科技新鮮事隨時爆，按讚成為3C達人

圖、文／NOVA情報誌

運動腕錶軟硬兼施再展健康藍圖，AI演算加持跌倒檢測、深度睡眠分析解讀身體訊息～精品級工藝、輕盈化設計與e支付速Pay一次到位，絕對出人意「錶」！

（圖／NOVA情報誌提供）

運動不但能夠維持健康體態，也可以增強身體新陳代謝，讓皮膚跟其他器官保持年輕狀態，許多人開始勤跑健身房或養成慢跑的好習慣，讓自己隨時維持最佳狀態。如今科技發展一日千里，運動也要有科學化、數據化的管理才能事半功倍，配戴一款功能齊全且多防耐用的運動錶，時刻監督與督促自己的運動狀況，總能比瞎練看不到成效，來得更有動力！

隨著各種服務創新方興未艾，當運動錶技術越趨成熟，使得產品變得更聰明，感測能力升級，不間斷精準偵測的同時，再結合AI演算法，得以研判使用者的健康資訊與運動數據，時時掌握身心狀態，這就是穿戴裝置日益普及且銷量亮眼的關鍵之一，不論是運動腕錶或智慧手環，可預期未來每個人手腕上都將會佩戴著一款智慧穿戴裝置。

近年來，穿戴裝置大廠持續在產品的軟硬體間著墨，以外觀設計來說，從過去運動手錶外型普遍休閒、陽剛，時常與日常穿搭顯得格格不入，如今，設計走簡約美型路線，圓滑邊框和年輕配色為運動手錶注入一分時尚感。再從規格而論，諸如電池續航力、防水等級都有很大升級，內在功能方面也從專注運動到逐漸納入「健康」管理，提供心率、血氧偵測進階睡眠階段分析等資訊，甚至為了提高手錶的泛用度，亦廣泛加入附加功能，像是內建記憶體容量、支援音樂聆聽、整合信用卡和悠遊卡滿足行動支付便利性等生活場景應用。

除此之外，穿戴裝置領域另一值得關注的焦點便是搭載能夠獨立運作的行動上網功能，一直以來，穿戴裝置被視為智慧手機的延伸工具，未來運動錶若要脫離手機一支獨秀，內建eSIM功能的LTE版智慧穿戴裝置勢不可少，因此，目前各大穿戴裝置大廠也正緊鑼密鼓籌畫中，相信距離新一代智慧穿戴錶問世的日子已不遠，屆時讓消費者享有不受拘束的連線生活與通話應用。

（圖／NOVA情報誌提供）

本月潮品集「運動錶vs智慧手環」大不同

穿戴裝置發展歷程中，智慧手環堪稱是鼻祖，早期以一條矽膠錶帶、塞入無螢幕的心率感測「芯」設計為主，在智慧裝置發展初期，曾是市場上熱門銷售產品，隨著後來軟硬體技術成熟，運動手錶加入戰局且種類五花八門，取而代之成為主流的智慧穿戴商品，不過，近年來多數智慧手環也改良配備LED顯示螢幕與觸控式按鍵，以外型而言，兩者看似相差無幾，實際上在「螢幕」大小仍有區別，受限於運動手環的小螢幕，面板雖然可以顯示部分手機上的來電、鬧鐘、簡訊和運動資訊等簡單訊息，但能顯示的資訊量並不多，相較之下，運動錶的大錶面除了能容納更多內容，由於本身又具有作業系統加持，可透過在手機安裝應用程式推送到手錶上，讓手錶有多元功用，再加上手錶內部空間也更有餘裕，可置放更多感測元件和電池容量，整體會比手環來的高規，不過智慧手環也非一無是處，從價格面切入，其最大賣點就是便宜，讓你在有限預算下，獲得種種運動數據，而且耗電量低只需久久充電一次。

（圖／NOVA情報誌提供）

穿戴夯話題「運動錶」進化論

隨著科技日新月異，運動人士從早期倚賴傳統的書面日誌規劃，逐步進入到擁有智慧型設備輔助的「科學化訓練」時代，自過去藉由智慧型手機中的GPS功能與應用程式搭配，將運動過程與路線完整記錄下來，看似便利卻也帶來額外的重量負擔，始終為人詬病，直至多年前腕式穿戴裝置問世後，裝置本身所具備的心率感測技術，在全面解放雙手之餘，一併做到提示與檢視當下體能狀況，甚至搭配專屬作業平台，還能擴增應用範圍，對於各項運動鍛鍊有著事半功倍的成效。

大幅加成運動體驗外，今日的智慧型穿戴裝置，伴隨著技術優化和美型設計，功能性也更豐富齊備，其中，可觀察到運動錶逐漸往醫療健康領域靠攏，諸如血氧含量質、深度分析睡眠品質、統計每日活動量狀況等，將成為智慧穿戴裝置的核心，使用者不必回到手機滑開App，方能錶中掌握數據，讓健康管理做到更深層人性，此外，為了滿足都會生活情境，愈來愈多品牌錶款，整合信用卡、悠遊卡或一卡通等小額付款系統，一來透過行動支付讓消費這件事變得很簡單，再者，也能免除戶外運動攜帶錢包的不便，總歸來說，一致朝向更人性化與智能多工邁進。

（圖／NOVA情報誌提供）

A. 防水性能─大多數運動錶均擁有5ATM防水能力，使用者不論在泳池或開放水域活動，均能在水下深度50公尺使用無虞。

B. 美國軍規認證─經過美規MIL-STD-810G測試，可耐高低溫、耐衝擊、防塵、防水，承受嚴酷的戶外環境。

（圖／NOVA情報誌提供）
C. Elevate腕式心率技術─在監測心率變化率(HRV)的同時，還能24小時計算壓力等級指數，不僅注意身體，還照顧心靈。

（圖／NOVA情報誌提供）

D. TicMotion─新一代TicMotion主動運動情境識別運用AI演算法，可主動偵測使用者當下從事的運動項目，如正在跑步或游泳，便會自動紀錄運動數據，過程中不須手動按下按鍵，相當人性化。

（圖／NOVA情報誌提供）

E. 行動支付─具備Garmin Pay感應付款功能的Vivolife，整合悠遊卡小額支付及信用卡支付應用，滿足外出運動不必帶錢包的便利性；而TicWatch目前雖綁定Google Pay，不過有鑑於台灣Google Pay尚未開放在穿戴裝置上使用，預計將於今年底至明年初才會逐步支援亞洲地區。

（圖／NOVA情報誌提供）

金頭腦激盪

一般來說，電子產品的防塵防水等級大多會用IP來表示，例如「IP6X」代表該設備能夠完全防止粉塵與外物進入，「IPX8」則代表在一定壓力下能夠長時間浸水，而不會損壞設備。然而，論及運動錶的防水能力則是以「ATM」作為鑒定等級，而ATM是英語抗壓值的縮寫，就物理現象而言，水下深度每增加10米，會增加1個大氣壓的壓力，等同於1ATM=10米防水、3ATM=30米防水、5ATM=50米防水…以此類推，其中，多數運動錶標配的5ATM或者50米防水，代表適用於在淺灘短程游泳，但若要用於潛水或浮潛，則須。

（圖／NOVA情報誌提供）

金手指神算

過去3C電子產品在流行時尚元素的融合上，一直很難面面俱到，不過近年來，明顯可見各運動錶廠在時尚與流行上的細膩處與企圖心，從錶身工藝延伸到錶帶材質、色系下足功夫，像是設計出富有質感的錶框，推出莫蘭迪、玫瑰金色調，將客群從原先3、40歲的運動人士與上班族，年輕化至樂於嚐鮮且對新科技接受度高的大學生，甚至是關注健康議題的銀髮族也紛紛進場。以價位來說，各品牌從入門到頂規，價格有著非常大的差距，從近4千元到上萬元比比皆是，主要依據廠牌定位和產品功能而定。

（圖／NOVA情報誌提供）

金智慧助攻

Connect IQ App─Connect IQ應用程式是Garmin為旗下跑錶所推出的一個開放平台，針對相容的Garmin運動錶款，都可在程式中實現4種開發應用，包含Watch face（錶面）、Data field（資料欄位／感測資料應用）、Widget（小工具）與Apps（應用程式），大大豐富運動錶的使用功能和可玩性。

Mobvoi App─所有自TicWatch偵測出的心率與運動數據，皆可完整記錄於出門問問App，並直接串連至Strava、Runkeeper等專業App，另亦可更換錶面打造個人化風格，以及設定天氣、訊息等資訊方塊。

（圖／NOVA情報誌提供）

文【NOVA情報誌】http://ebook.nova.com.tw

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關鍵字：nova情報誌,運動手錶,GARMIN,運動手環

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