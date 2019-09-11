「強棒出擊，打擊賄選紅不讓」　南檢攜手統一獅反賄選

▲台南地檢署特結合在地職棒球隊統一7-ELEVEn獅隊，在台南市立棒球場，辦理「強棒出擊‧反賄紅不讓」反賄選宣導活動。（圖／記者林悅翻攝）

記者林悅／台南報導

為因應「第15任正副總統暨第10屆立法委員選舉」，台南地檢署特結合在地職棒球隊統一7-ELEVEn獅隊，於9月11日晚上6時，在台南市立棒球場，辦理「強棒出擊‧反賄紅不讓」反賄選宣導活動。

活動開始由法務部蔡清祥部長擔任開球嘉賓，並邀請台南高等檢察署台南檢察分署張清雲檢察長、 法務部保護司黃玉垣司長、台南市警局周幼偉局長、台南市調查處鄭伯卿處長、台南市政府政風處詹政曇處長等首長，及統一7-ELEVEn獅隊總經理蘇泰安參與，同時請在場球員及熱情球迷朋友們一起加入反賄選行列，共同打擊賄選。

台南地檢署因應明年總統及立委大選的到來，為提高反賄選宣導力度，期望防範未然，降低賄選發生的可能，以多元、創新的方式進行反賄選宣導，於台南市立棒球場統一7-ELEVEN獅，與富邦悍將賽事中，呼籲現場及電視機前的熱情球迷們，一起投入反賄選的行動，讓熱愛棒球的民眾們除了支持棒球運動及欣賞比賽外，也能加深對反賄選的印象，而比賽當天也在棒球場周邊懸掛大型反賄看板，希望讓球迷在看球之際，也能接觸到更多反賄選的資訊。

法務部長蔡清祥表示，棒球為國民最熱衷的運動項目，一直以來深受民眾關注，職棒賽事更是廣為宣導反賄選的最佳環境，呼籲所有的球迷們，以支持棒球的熱情，一起來支持台南地檢的反賄選行動，擊出精彩反賄紅不讓。亦希望今日藉由球賽現場及媒體轉播曝光率，向民眾加強宣導反賄觀念，其實選舉就如同球賽，球迷用門票支持認真拼搏的球員，人民用選票支持清廉賢能的候選人，候選人也要能秉持運動家精神，遵守公平、公正、公開的競選規範，打一場堂堂正正的選戰。

台南地檢署指出，為「府城i幸福」，應建構乾淨的選舉環境，因此需要全民一起來努力，若發現賄選，請大家勇於檢舉，撥打檢舉專線「0800-024-099」撥通後按4，或透過台南地檢署Line官方帳號檢舉（請搜尋ID：@973dairl），也請踴躍加入台南地檢署臉書粉絲團及Line好友，可隨時掌握各項反賄選資訊，讓我們共同守護民主社會及清廉政治的成果。