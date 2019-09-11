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年度十大傑出青年揭曉　周天成、吳季剛兄弟皆獲選

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▲▼立法院公布第五十七屆十大傑出青年當選名單。（圖／蘇嘉全辦公室提供）

▲立法院公布第五十七屆十大傑出青年當選名單。（圖／蘇嘉全辦公室提供）

記者林銘翰、徐政璿／台北報導

國際青年商會中華民國總會11日上午於立法院舉辦「中華民國第57屆十大傑出青年青年當選公佈記者會」，立法院長蘇嘉全受邀擔任本屆十傑選拔評審主任委員，與國際青年商會中華民國總會長林恩億、總幹事張晃銘共同出席，包括羽球好手周天成、服裝設計師吳季剛與兄弟吳季衡皆獲選年度十大傑出青年。

蘇嘉全首先公布本屆十傑複審及決選評審委員名單，表示本屆候選人皆十分優異，讓每位評審委員難以抉擇，特別是要做最後的定奪，是非常困難的事情。

蘇嘉全指出，所有評審委員名單都是社會公信力極高，或是任職於政府部門重要職務的學者、專家，在選拔的過程中，大家都專注評估候選人各方面的傑出表現，並逐一分析說明每一位候選人的情況，再經過全體委員票選決定最終人選，因此能從評選中脫穎而出的十傑當選人，每一位都是實至名歸。

隨後蘇嘉全正式公布本屆十大傑出青年當選名單，並提到本屆當選者共有11位，原因在於特別增加第十一項華裔青年獎，是針對海外表現優異國民所提出的獎項。

本次當選名單包括台科大教授曹譽鐘、木柵高工教師楊弘意、內衣公司創辦人張賀森、國家衛生研究院助研究員莊懷佳、門諾醫院志工王亭潔、羽球好手周天成、紐約百老匯首席舞者簡珮如、陸軍中校林政榮、祥圃實業營運長吳季衡、台灣首位女棒球裁判劉柏君及服裝設計師吳季剛。

蘇嘉全也特別感謝國際青商會中華民國總會，每年辦理十大傑出青年選拔，為國家、人民選出優秀的人才作為民眾的楷模，青商總會推薦優秀人才引領台灣，往前邁進，是社會之福，也是國家之福。同時他也期許所有獲選的傑出青年，能夠將得獎的榮耀轉化為服務社會的動力，並且把自身成功的經歷，提供所有年輕朋友學習效法，進一步引領整個台灣向上提升。

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