　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
大陸 大陸焦點 華聞快遞 特派現場 雲視頻

老師校門堵學生「強制卸妝」！一桶水狂擼十多人　網掀正反論戰

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

實習記者陳妙津／綜合報導

大陸網路近日有網友貼影片爆料，貴州某中學老師在開學入校時，竟手提一桶水，帶著一塊毛巾等在校門外，一一擦過每個女學生的臉，強制「幫卸妝」，引發大批議論，有人批評作法不尊重學生，也不衛生，不過也有人認為校規本就規定不能化妝。

據《新浪新聞》報導，由於許多女生愛美，往往化妝完才到校上課，該校老師才會親自替她們卸妝，以防止學生違反校規。從影片中可見，到校的學生們一臉無奈地在老師面前排排站，至少十多名，而老師則每在水桶內洗一遍毛巾，便用力往學生臉上擦去，洗過後再繼續替下位學生「卸妝」，還邊擦邊說「學生就該有學生的樣子。」

▲▼大陸老師帶水桶+毛巾堵校門，強制幫女學生卸妝挨轟。（圖／翻攝自搜狐視頻）

▲女學生們都一臉不情願，紛紛遮臉後退。（圖／翻攝自搜狐視頻）

影片曝光後，立刻引發網路議論，有網友認為老師此舉相當不妥，一是多人共用同一水桶卸妝不衛生，二則是在公共場所這樣做，相當不尊重孩子的自尊心。不過也有網友持贊成看法，認為國中生本就不該濃妝豔抹上學，不但會讓皮膚變差，還會影響同儕。

▲▼大陸老師帶水桶+毛巾堵校門，強制幫女學生卸妝挨轟。（圖／翻攝自搜狐視頻）

▲老師全程無換水，一桶毛巾幫所有人卸妝。（圖／翻攝自搜狐視頻）

老師拿水桶幫卸妝一事掀起正反論戰，「連最起碼的尊重都沒有，難道學校沒衛生間嗎？」、「最後一個女生好慘，用一桶污水」、「出發點是好，但是方法實在欠妥」、「可以每個人自備濕紙巾，然後老師在門口監督」、「越垃圾的學校管的越寬」、「 老師簡直像抹桌子，極其不尊重人」、「 愛美之心人皆有之」、「我覺得要卸妝也找個女老師」、「這要是有個皮膚病啥的…」、「學生還是不要化妝比較好」、「校規都說了不讓化妝，明知故犯」。

當事老師則表示，學校較偏僻，許多孩子都是留守兒童，缺乏父母引導，容易價值觀偏差，之前便曾有學生頂著濃妝上課，結果也影響其他同學，何況國中生不該化妝上學本來就是校規，之前也勸導了很多次，但成效不彰，所以才不得已採用了這種做法，雖然可能有些不妥之處，但確實是在為孩子負責，所幸孩子們知道會被強制卸妝後，化妝到校的狀況已經改善許多。

→ → 影片出處

►超爽DER！點我現賺 2200

ET快訊
父癌逝母鬱！新竹「獨臂青年」扛家計　切千顆檸檬供妹讀書
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

中國版尼斯湖水怪？ 三峽大壩驚見巨型神秘生物在戲水

反送中延燒3個月　香港4所大學世界排名下滑最多跌16名

川普宣布延遲關稅！　陸企開始對美國大豆、豬肉進行詢價

中馬建立海上問題磋商機制！王毅：力爭2021年內完成《南海行為準則》

大陸Youtuber林嵩嗆「台北弱爆」　又罵台網友水平低：言論自由呢？　

奠定合作基礎！「台灣中古車二手車出口項目」簽約儀式9日廈門舉行　

華聞快遞／湖南出台12條政策措施　促進生豬生產保障市場供應

影／驚悚瞬間曝光！25歲女路過商場「慘遭3m鐵架重砸」…1秒慘死路人面前

河南山壁被「噴漆綠化」　礦業負責人：讓山好看些，不影響草生長！

影／男大生入住酒店休息！醒來卻發現棉被「一灘黑血」愣了：起碼8cm長

特殊優良教師「沒跟」韓國瑜握手 講完「不想握」急澄清：無拒握

以為出來玩笑臉與主人「合照」　黑狗下秒遭丟收容所！害怕狂抖

2奶汪遭土石掩埋...狗媽悲鳴求救 著急挖土+用嘴叼石：一定還活著

19歲逆女「教唆男友弒母」遭起訴 她恐怖許願：一定要讓爸媽死...

王瞳深夜約會馬俊麟抓到了！　　4天見2次「躲車裡暗著來」曖昧動作全被拍

《Running Man》見面會還要找間諜！　9週年《沒有你不行》開場曲一下就想哭

保全爸撿二手書「塗立可白重複用」　 不願孩打工...兒女爭氣考上台、政大

每個票都要刷卡！司機不滿學生投幣　「90秒飆7句髒話」客運乘客錄影投訴

早餐時間到！喵兄弟化身「鬧鐘」瘋狂碎念+山竹塞嘴：快放飯R～

上課囉！蔡英文老師接地氣教學 教你中秋節、柚子的英文怎麼說

中國版尼斯湖水怪？ 三峽大壩驚見巨型神秘生物在戲水

反送中延燒3個月　香港4所大學世界排名下滑最多跌16名

川普宣布延遲關稅！　陸企開始對美國大豆、豬肉進行詢價

中馬建立海上問題磋商機制！王毅：力爭2021年內完成《南海行為準則》

大陸Youtuber林嵩嗆「台北弱爆」　又罵台網友水平低：言論自由呢？　

奠定合作基礎！「台灣中古車二手車出口項目」簽約儀式9日廈門舉行　

華聞快遞／湖南出台12條政策措施　促進生豬生產保障市場供應

影／驚悚瞬間曝光！25歲女路過商場「慘遭3m鐵架重砸」…1秒慘死路人面前

河南山壁被「噴漆綠化」　礦業負責人：讓山好看些，不影響草生長！

影／男大生入住酒店休息！醒來卻發現棉被「一灘黑血」愣了：起碼8cm長

任期雖少10個月　遞補宣誓就職郭蔡美英成議事堂唯一女主角

桃警增派警力治安維護、交管疏導　提供市民順暢秋節連假

波浪屋市集造型超吸睛！釜山旅展台東館勇奪最佳攤位設計獎

永靖鄉代會正副主席1票買105萬　5名代表被判刑1人停權

沒呼吸了拜託救命！嬰兒噎奶臉色發青　警以「擊背法」救回

推廣心理健康出名　副牧師自己未能超越痛苦

真惡劣！男佯稱要買蒜頭　老農好心扛上車「他沒付錢開走」

就是愛來台灣打工　越籍移工面臨三度驅逐出境命運

親眼看鄭爽吻其他男人！　張恒節目錄一半…突喊導演「不拍了」：我要分手

新店里長顏榮宏鑽研易經紫微20餘載　扮演里民心靈導師

大陸熱門新聞

手機行放屁炸屎漿！「土色泥水」..

退租前遭房東性侵！19歲女聽法..

新婚妻子意外成「嫂子」！真相讓..

25歲女路過商場「慘遭鐵架砸死..

男老師強制卸妝　大手猛擦國中妹

8歲女童買「威而鋼」！母親哽咽..

孕婦超音波一看「胎兒甜笑」　醫..

好心送人妻回家！他竟從4F重摔..

他生吃蛇膽5年「腦子進蟲」到處..

帶身高155女友回家！媽一看卻..

師提水桶堵門強制幫卸妝　網掀論..

男大生入住酒店！醒來卻發現棉被..

愛車「大凹洞+輪胎破」…她心碎..

女國中生「手牽手」墜18樓！大..

更多熱門

相關新聞

男老師強制卸妝　大手猛擦國中妹

懵懂的少女逐漸開始注重外表，學化妝打扮自己，貴州某國中卻爆出，男老師提水桶，在校門口幫多名女學生卸妝的事件，引起網友熱議。校方今（11）日回應，此事確實發生在開學期間，由於大部分學生為留守兒童，缺乏家庭引導，這才採用這種方式。

遭毒蛇狠咬　她學電視用嘴吸反而毒發

「第七屆科博會」集中簽約超過900億人民幣

正妹街頭卸妝　網看傻：是初戀！

遭抓姦在床　正宮小三扭打片曝光

關鍵字：

貴州水桶卸妝

讀者迴響

發燒話題

金鐘獎 韓國瑜 眼霜 柯文哲 柯P 反送中遊行 一芳 林志玲 梁靜茹 唇筆 地震 停班停課 香港 石虎 颱風即時 登革熱 許智傑 眼霜 吳宗憲 黃寶慧 郭台銘 總統大選 王令麟 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 許智傑 大金冷氣 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 誰摔死了李新 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 希爾思評價 川普 東森購物 威力彩 社畜時代 UFO 外星人 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 金門防疫戰 膝蓋痛 館長 大家來說鬼 具惠善安宰賢

熱門新聞

郭台銘退黨！國民黨黨紀處分「哪一點對不起你？」

快訊／郭台銘退出國民黨　「不會眷戀這個政黨」

鳳梨被轟渣男「亮身分證」反擊

美魔女大胃王驟逝　曾10min嗑完11片披薩

爆和黃曉明婚變　Angelababy鬆口回應了

時速88km　特斯拉駕駛、乘客睡死

中華電搶先！五大電信iPhone優惠一覽

買小7咖啡！她踩雷：結帳2杯170元

宋慧喬私下看宋仲基照片　證據曝光⋯網看哭了

索羅門總理：台灣對我們完全沒用

手機行放屁炸屎漿！「土色泥水」沿小腿流下

陳子玄為兒子忍痛簽切結書　醫生：遲緩兒

郭台銘退黨聲明全文！痛批國民黨遭迂腐常委把持

iPhone 11價格親民　網激推：真香

琵琶最快明生成！2地區將變天灌雨一周

更多

最夯影音

更多

特殊優良教師「沒跟」韓國瑜握手 講完「不想握」急澄清：無拒握

以為出來玩笑臉與主人「合照」　黑狗下秒遭丟收容所！害怕狂抖

2奶汪遭土石掩埋...狗媽悲鳴求救 著急挖土+用嘴叼石：一定還活著

19歲逆女「教唆男友弒母」遭起訴 她恐怖許願：一定要讓爸媽死...

王瞳深夜約會馬俊麟抓到了！　　4天見2次「躲車裡暗著來」曖昧動作全被拍

熱門快報

百萬宣傳機會，由你決定！

投票給你最愛的選手，讓他擁有百萬宣傳機會！快快投票，讓你支持的選手紅起來！

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

投稿鬼故事拿1.2萬獎金！

不論是校園鬼話、職人撞鬼、邪門小物、民間魔神仔，還是懸疑的心裡有鬼，都來投稿！

看新聞集T點賺現金！

天天登入新聞雲App，完成任務集T點，換購物金等好禮！

ETtoday房產雲

即時房產新聞、最新建案採訪、各類收納秘訣、買屋租屋故事，讓您快速掌握房產脈動

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面