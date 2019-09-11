老師校門堵學生「強制卸妝」！一桶水狂擼十多人　網掀正反論戰

實習記者陳妙津／綜合報導

大陸網路近日有網友貼影片爆料，貴州某中學老師在開學入校時，竟手提一桶水，帶著一塊毛巾等在校門外，一一擦過每個女學生的臉，強制「幫卸妝」，引發大批議論，有人批評作法不尊重學生，也不衛生，不過也有人認為校規本就規定不能化妝。

據《新浪新聞》報導，由於許多女生愛美，往往化妝完才到校上課，該校老師才會親自替她們卸妝，以防止學生違反校規。從影片中可見，到校的學生們一臉無奈地在老師面前排排站，至少十多名，而老師則每在水桶內洗一遍毛巾，便用力往學生臉上擦去，洗過後再繼續替下位學生「卸妝」，還邊擦邊說「學生就該有學生的樣子。」

▲女學生們都一臉不情願，紛紛遮臉後退。（圖／翻攝自搜狐視頻）



影片曝光後，立刻引發網路議論，有網友認為老師此舉相當不妥，一是多人共用同一水桶卸妝不衛生，二則是在公共場所這樣做，相當不尊重孩子的自尊心。不過也有網友持贊成看法，認為國中生本就不該濃妝豔抹上學，不但會讓皮膚變差，還會影響同儕。

▲老師全程無換水，一桶毛巾幫所有人卸妝。（圖／翻攝自搜狐視頻）



老師拿水桶幫卸妝一事掀起正反論戰，「連最起碼的尊重都沒有，難道學校沒衛生間嗎？」、「最後一個女生好慘，用一桶污水」、「出發點是好，但是方法實在欠妥」、「可以每個人自備濕紙巾，然後老師在門口監督」、「越垃圾的學校管的越寬」、「 老師簡直像抹桌子，極其不尊重人」、「 愛美之心人皆有之」、「我覺得要卸妝也找個女老師」、「這要是有個皮膚病啥的…」、「學生還是不要化妝比較好」、「校規都說了不讓化妝，明知故犯」。

當事老師則表示，學校較偏僻，許多孩子都是留守兒童，缺乏父母引導，容易價值觀偏差，之前便曾有學生頂著濃妝上課，結果也影響其他同學，何況國中生不該化妝上學本來就是校規，之前也勸導了很多次，但成效不彰，所以才不得已採用了這種做法，雖然可能有些不妥之處，但確實是在為孩子負責，所幸孩子們知道會被強制卸妝後，化妝到校的狀況已經改善許多。

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