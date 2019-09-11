她沉迷美景...下秒腳滑墜「15公尺溪谷」險被抓交替！驚悚畫面曝

▲芙莉森墜落溪谷。（圖／翻攝自IG／heatherfriesen_3）

記者錢玉紘／綜合報導

美國女沙灘排球選手芙莉森（Heather Friesen）日前到夏威夷登山，經過一個溪谷時，想往前多看一眼，沒想到不慎滑倒，直接墜落約15公尺高的溪谷，而她當時戴在頭上的GoPro錄下這個瞬間，驚悚影片也曝光。芙莉森事後得知，過去曾有人在那個地點墜谷死亡，很慶幸自己沒被「抓交替」。



英國《太陽報》報導，芙莉森在2016年時前往夏威夷，參加夏威夷大學的沙灘排球球季，比賽開始前，她與朋友一同到「Ka'au Crater」健行區登山，這個地方以壯闊的瀑布景觀聞名，當她們經過第一個時，芙莉森因為好奇，便走向石頭邊看著美麗的溪谷風景，還感嘆了一聲「WOW」。

沒想到下秒，因為石頭濕滑，她一個沒踩穩直接滑倒，沿著石頭峭壁一路滑到底下的溪流中，速度非常快，高度大約有15公尺，影片中也可以聽到她的尖叫聲，以及在水中掙扎的聲音，幸好最後好不容易爬上岸。事後她直升機被送往醫院，肺部塌陷，也斷了幾根肋骨，幸好幾周後平安復原，且可以繼續打球。





▲芙莉森事後平安復原，且可以繼續打球。

芙莉森日前在廣播節目上分享這段回憶，當時因為影子擋住，她沒注意到石頭上有水，當她滑下去的時候，想要找石頭或樹枝抓住，但因為太滑，速度又太快而失敗，「說起來很老派，但我當時感覺時間變好慢，我想到我的家人和男友會很擔心，又想到是否不能再打排球了」。掉到水中的那一刻，她告訴自己「你不應該跳下來死在這裡的」，於是奮力掙扎爬出來。

芙莉森提到，當時她的朋友全嚇壞了，還以為她會死掉，「但我內心深知我可以熬過去，在直升機上被送往醫院的那一段路程，是我此生感到最平靜的時刻」。現在這段驚悚的GoPro影片也曝光，芙莉森表示，事後她搜尋了一下，發現有其他人死在她墜落的地點，因此更加感激上帝讓她活下來。