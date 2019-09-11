司馬中原電愛蜜唇女！熱戀想出走發展　子女隨行保家產

圖、文／鏡週刊

86歲國寶級鬼故事大師司馬中原傳出與54歲的已婚的陳姓美唇女陷入熱戀，2人還相偕找房仲，準備賣掉大師名下價值上億元的豪宅，事件遭本刊披露後，司馬中原的6名子女與親友擔心家產遭奪，緊急介入勸阻，陳女持有司馬家的大門鑰匙，可以任意進出，司馬中原的子女已家將家中的門鎖更換，陳女也未再回司馬中原家過夜，並將陳女放在司馬家中的私人物品打包，9月10日通知陳女領回。

▲本刊直擊司馬中原（左）8月17日被陳姓熟女（右）帶至房仲賣價值上億元的豪宅，新聞披露後，陳女不再回司馬家，卻熱線邀赴中國發展。（圖／鏡週刊提供，下同）

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陳女暫進不了司馬中原家門，但她仍透過電話與司馬中原熱線，近來還以要引薦他和中國國家主席習近平見面為由，邀約司馬中原赴中國發展，司馬的子女擔心父親赴中後會有「意外」，將陪同前往，同時決定提早分產，避免有心人士覬覦。

國寶級鬼故事大師司馬中原（本名吳延玫）5年前中風、去年喪偶，遭逢人生巨變後，鮮少公開露面，今年8月17日，本刊直擊司馬中原與已婚的陳姓熟女同住並相偕赴房仲，新聞披露後震撼文壇，陳女迅速以出國為由暫避風頭，未再回司馬中原家，司馬中原的子女也換掉父親家中門鎖，以為自此能保護老父，家產也萬無一失。

沒想到進不了司馬中原家門的陳女，繼續透過電話聯絡，宣稱將安排司馬中原與中國國家主席習近平見面，力邀他中秋節過後前往中國，目前陳女仍經常透過電話與司馬中原聯絡，司馬中原的子女對此擔心不己，但又卻過度干涉，引來父親不高興。



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