直擊企業留才新浪潮　「人才 X 企業獲利與永續」論壇9月18日登場

圖、文／「人才 X 企業獲利與永續」論壇提供



「給我舞台，不要只給我工作！」這句話道出了許多上班族的心聲。根據許多調查顯示，越來越多的年輕世代受到價值、熱情和影響的驅使，希望工作不只是工作，更可以為社會做出積極的改變。如何留才成為企業的挑戰，由B型企業協會和中華企業倫理教育協進會主辦的「人才 X 企業獲利與永續」論壇，將於9月18日(三)晚上由管理界大師許士軍教授帶你直擊這些標竿企業的創辦人及高階主管怎麼做才能為企業留才。



近年來企業社會責任已經是國內外各大企業追求永續經營的顯學，房仲龍頭「信義房屋」每年將三分之一稅後營業利益分配給同仁，不只提供透明的升遷制度，每年更提供同仁一天給薪志工假。而新興文創咖啡品牌「成真咖啡」，每年將獲利的一半捐助「非洲潔淨水計畫」，在非洲興建水井，20%的獲利給員工分紅，連實習生和工讀生都有。強調天然環保的本土保養品牌「綠藤生機」，讓員工天賦透明化，而且公司三分之一的盈餘，一定用在員工分紅與福利上，每個員工一年也有五天的志工假從事社會公益活動。



企業要達到永續，同時吸引年輕人，一定要在各個面向提供年輕人舞台及願景，例如清晰的價值觀、原則，明確的治理架構與目標，甚至對於環境保護、社會共融，以及供應鏈管理等都必須面面俱到，積極將全球議題以創新作法與公司營運策略整合，並將成效具體展現於公司財務及營運成長表現上，以員工為出發點提供舞台，以永續為目標提供經營方針，如此才是企業留才新浪潮。



現今企業想要留住人才不只靠高薪，更要靠用心，「成真咖啡」王國雄董事長、「信義房屋」楊百川倫理長兼人資長、「綠藤生機」鄭涵睿共同創辦人兼執行長與政治大學商學院李瑞華教授將在對此展開精闢的講演與對談。讓身為企業老闆的你知道，有與時俱進的人才策略才能留住人才!讓身為企業員工的你更可以知道如何選擇一家好企業，創造公司和員工的雙贏。



此場論壇採網路報名，完全免費

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