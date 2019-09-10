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搭遊輪欠568萬醫療費！老翁怒控被丟包西班牙111天　旅行社：已協助處理

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▲海上台籍鋼琴師Kelly,雲頂郵輪世界夢號。（圖／記者彭懷玉攝）

▲台灣旅客搭遊輪出國玩結果欠下鉅額醫療費。（圖／記者彭懷玉攝）

記者蔡玟君／台北報導

北市一名陳姓老先生控訴，2018年12月偕同女友參加雙向旅行社「西地中海皇冠號歌詩達豪華郵輪11日」行程，旅途中因連續摔倒被強制送至西班牙小島的醫院治療，長達111天孤單在國外，旅行社和台灣政府都沒人關心，更讓他欠下高達568萬的醫療費用。對此，雙向旅行社喊冤表示，發生第一時間就已協助處理，甚至為該名客人代墊超過100萬元費用，且外交部更協助找尋陳老先生家人，直到9月9日為止，都在為陳老先生處理保險事宜，並沒有不聞不問。

根據《CTWANT》報導，陳老先生於2018年12月14日參加雙向旅行社的「西地中海皇冠號歌詩達豪華郵輪11日」行程，旅程中因連續跌倒，甚至造成血便，當時根據船上醫生判斷，必須立刻送醫治療，因此由直升機載陳老先生到西班牙帕爾馬島醫院就醫，由於是醫療直升機，陳老先生女友無法隨行，陳老先生則在醫院昏迷1個月後才甦醒，更一直在醫院待到今年4月才返回台灣。

在住院期間，陳老先生表示只有自己一人待在人生地不熟，語言也不通的醫院裡，沒人關心，直到4月才盼來家人前來陪同返台，但長達111天的治療，也讓他欠下568萬元醫療費用。

請繼續往下閱讀...

▲▼雙向旅行社皇冠號客訴爭議。（圖／雙向旅行社提供）▲▼雙向旅行社皇冠號客訴爭議。（圖／雙向旅行社提供）

▲雙向旅行社出示與家屬聯繫對話紀錄，但家屬均已讀不回。（圖／雙向旅行社提）

《ETtoday新聞雲》記者詢問雙向旅行社該事件始末，陳姓業務員表示，該名旅客發生意外當下隨團領隊就有立即回報並協助處理。根據船醫判斷，陳老先生必須立即就醫，因此才叫來直升機，而第一時間，旅行社也有試圖和陳老先生的家人聯繫，但一直聯繫不到，且陳老先生的隨行女友也不願意提供該旅客家人的任何聯絡資料，因此旅行社依照程序發函通知外交部與觀光局，透過外交部才找到陳老先生的家人。

陳姓業務表示，在陳老先生就醫期間，和船公司有派一人固定到醫院去探望，了解他的需求，這部分也有發函通知外交部，因此外交部也知情，並非陳老先生所說完全沒有關心。連絡上陳老先生家人後，也有立即協助家屬代訂飛往當地的機票；而陳老先生的隨行女友，在陳老先生就醫後則隨團繼續旅行，在行程期間，領隊也有不斷詢問是否要前往醫院陪伴，但得到的答案都是沒有要前往。

陳老先生就醫期間，曾數次病情不穩定，陳姓業務也持續與陳老先生的弟弟和兒子聯絡，並不斷更新醫院方傳來的最新病況，但家屬均已讀不回；陳老先生搭乘醫療直升機的費用，以及就醫後尚未結清的船上消費，均由船公司和旅行社協調支付，總計為陳老先生代墊超過100萬元。

陳姓業務進一步指出，由於旅行社有幫旅客投保國外意外險，但根據保險公司規定，如需申請必須出示醫療收據正本，但一開始陳老先生拒絕提供，只願意提供影本，旅行社仍為陳老先生以影本方式送保險公司審核，但之後被拒，直到9月9日，陳老先生才提供正本，旅行社也已經協助向保險公司提出申請。

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