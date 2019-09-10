順澤宮冠軍帽出現「1頂200」冒牌貨　廟方不排除提侵權告訴

記者唐詠絮／彰化報導

彰化縣埔鹽鄉順澤宮的鴨舌帽，被挪威23歲鐵人三項好手艾登戴上，奪得世界冠軍後一夕間爆紅，這兩天廟方要帽子的電話不斷，無奈網路上出現「仿冒品」，一頂售價200元，廟方表示，有正字標記的一定要蓋廟印，而且有經過帝爺公加持祈福，對於仿冒行為，管理委員會將進一步收集證據，不排除提出侵權告訴。

▲埔鹽順澤宮的帽子坊間已經出現1頂200元仿冒品。（圖／記者唐詠絮翻攝，以下同）

▲正版的埔鹽順澤宮帽子有加蓋廟印。

埔鹽鄉順澤宮的這頂進香帽，經過艾登奪冠後，已經成為台灣之光，更成為家喻戶曉的幸運物，上午就在廟方緊急加訂5千頂後，已看到有網路賣家貼文到臉書「全國路跑賽事分享區」販售「1頂200元」，也看到底下有不少訂購者的回文，雖然這則貼文目前已經下架，但廟方預料賣家恐怕還會從其他管道下手，希望網友不要上當。

▲埔鹽順澤宮的帽子坊間已經出現1頂200元仿冒品。

廟方也說，確實昨天有不少人打電話願意當代理商來販售這頂冠軍帽，但他們從來也不曾利用帽子來發大財，因此加訂帽子都是信眾捐獻提供，虔誠發心免費送給民眾，因為要帽子的民眾太多了，到下午再追加4千頂，一共9千頂，預計12日前可以讓信眾拿到帽子，也會在帽緣背面白色底層加蓋廟的大封印，戴帽子可以平安順心。

▲埔鹽順澤宮的帽子每頂都加蓋廟印。

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