8年沒連續休假超過1周！工作狂父親開會一半　妻來電：你兒死了

▲威利（圖右）的死訊，讓總是忙於工作的父親相當震驚。（圖／翻攝自linkedin）



記者丁維瑀／綜合報導

來自美國奧勒岡州的男子斯托蒙特（JR Storment）多年來一直是工作狂，過去8年，他不曾連續超過1周都在休假，然而，就在3周前，他突然得知8歲兒子的死訊，當時他還在開會，沒想到從此天人永隔。悲傷的他寫下一封信，奉勸其他父母不要只是忙於事業，應該把孩子擺在第一。

《太陽報》報導，8年前，斯托蒙特剛和老婆擁有雙胞胎男孩，那時他也創建企業，從此幾乎每天都把心思放在工作。他3日則透過網路發布信件內容，透露滿滿懊悔，「大約3周前，我們失去其中一位男孩。」

事發當天，這位父親早上5時就離開住處，準備前往辦公室，接著稍晚他接到老婆的電話，那時他還在開會，「嘿，怎麼了？」另一半用非常冰冷的語氣說，「威利（Wiley）死了。」

「什麼？」斯托蒙特不敢相信自己所聽到的，對方則繼續回應「威利死了，我很抱歉，我得先打緊急電話。」斯托蒙特陷入一片空白，隨後他見到兒子的屍體，撫摸孩子的頭髮，最遺憾的是，對方早就沒了氣息。

據了解，威利死於一種罕見的兒童癲癇併發症。妻子先發現兒子冰冷躺在床上，另一名兒子沒注意到狀況，在旁邊玩iPad。斯托蒙特坦承，他上班前沒有來到房間查看孩子的情形，

儘管斯托蒙特事業有成，如今卻失去最心愛的小孩，認知到生命有多脆弱，「許多人詢問，他們能做些什麼幫忙。擁抱你的孩子，不要工作到太晚。很多你喜歡花時間做的事情，一旦你沒有時間，你就會後悔。」

斯托蒙特寫道，他猜想很多人都跟他一樣，和同事展開無數場的會議，卻總是忘記身邊的親人，「如果從中學習到什麼東西，那就是提醒別人（和自己）不要錯過重要的事情。」