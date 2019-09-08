讓300噸黑鮪配額給日本...漁民疑權益受損　漁業署回應了

▲漁業署表示，太平洋黑鮪資源狀況略有回升，基於互利立場，將與日本就太平洋黑鮪管理進行合作。（示意圖／記者陳崑福翻攝）

記者許展溢／台北報導

「中西太平洋漁業會委員會」（WCPFC）北方次委員會會議決議，將台灣太平洋黑鮪成魚（30公斤以上）限額中300公噸轉移給日本，現在傳出有漁民認為將影響權益。今漁業署（8日）特別召開記者會強調，總量不會受波及，且該案合作還要經年底WCPFC年會通過。

農委會主秘、漁業署代理署長張致盛說明，太平洋黑鮪近幾年限額1709公噸，但我國漁獲量逐漸下降，討論過程是將限額用不到的部分，用其他方式爭取更大的漁業權益，也就是用有限的限額先轉讓給日本，但1709公頓限額沒改變，只是先轉讓給日本先用，但同時也要求日本提供大目鮪限額。

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▲張致盛強調，漁業署會爭取漁民更多權益。（圖／記者許展溢攝）

張致盛表示，大目鮪近年整體限額為10481公噸，跟我國漁獲量非常接近，而不少小型延繩釣漁船只能分配到約20公噸大目鮪配額，漁船有能力捕獲更多大目鮪，卻因為限額無法捕獲，因此考量進行該轉換。

張致盛強調，該轉讓仍要經北方次委員會將此決議提送到WCPFC在12月時舉行年會審視後才會決定，通過明年就會先試行1年，依過去經驗是不會有問題。至於外界質疑太平洋黑鮪跟大目鮪兩者價值差很多，張致盛強調，不能只看單次拍賣，這涉及不同時間、部位都會有不同差異，漁業署會爭取漁民更多權益。

▲▼漁業署說明太平洋黑鮪、大目鮪近年限額和我國捕獲量差異。（圖／記者許展溢攝）

東港漁會總幹事林漢丑表示，太平洋黑鮪魚每年配額有1700公噸，但全國捕獲量幾乎不足，這幾年約不到400公噸，太多配額根本沒用，且台灣不少漁船礙於配額只能捕獲大目鮪約20公噸，若能跟日本調換台灣最缺的大目鮪，樂觀其成。至於價值？林漢丑認為，看的到吃不到沒用，確實黑鮪價值較高，但台灣就是補不到這麼多的量。

張致盛也說，這次過程有和學者、產業界提過，也有人擔心是否會造成漁業損失，但其實總體量不會影響，限額轉讓部分試行後可以再去看是否有對漁民的權益有最大幫助，都可以隨時做更動。