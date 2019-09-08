打爛玻璃、購票機台「噴黑漆」要真相　港鐵譴責激進示威者！

▲香港港鐵遭到示威者破壞。（圖／香港01授權提供，請勿隨意翻攝，以免侵權，下同）

本報訊

本周五（6日）早上約7時，一名少女在港鐵太子站站長室外跪下要求港鐵公開8月31日的閉路電視片段，多人到場聲援。入夜後事件越演越烈，有示威者在太子站、旺角站及油麻地站內外大肆破壞。港鐵表示，站內多部閘機及購票機被破壞、車站被塗污、出入口天花照明被破壞、消防喉被非法使用。港鐵最終需關閉三個車站，在近午夜時分，更暫停荃灣線中環站至美孚站服務。

港鐵亦表示，輕鐵網絡近日亦有大批售票機、八達通收費器、乘客資訊顯示屏及閉路電視被人惡意破壞。

港鐵對事件予以最嚴厲的譴責。港鐵強調有關行為嚴重影響市民日常出行，並危及乘客及港鐵員工安全。港鐵目前已就事件報警，亦必定會嚴正跟進及保留追究權利。港鐵指，在公眾活動舉行前會就每次活動進行風險評估，並審慎地考慮是否需要預先關閉鄰近相關車站及列車不停個別車站，「這是一個不得已的決定。」

▲本周五晚有人在港鐵油麻地站墻身寫上「還我831太子真相」。

港鐵：破壞行為或違反禁制令

港鐵昨晚（7日）表示，多個車站在周五被激進示威者惡意破壞，導致大量車站設施嚴重受損，對此強烈憤慨，並予以最嚴厲的譴責。港鐵強調有關行為嚴重影響市民日常出行，同時在事件中出現的破壞及縱火行為，更有可能危及乘客和港鐵員工的安全，並可能構成嚴重罪行及違反法庭頒布的禁制令，公司已就事件報警，亦必定會嚴正跟進及保留追究權利。

▲▼油麻地站出入口玻璃、出入口資訊顯示屏全部毀爛。

港鐵指，由於太子站、旺角站及油麻地站遭到大肆破壞，周五晚被迫提早關閉。經維修人員徹夜努力復修，三個車站於昨日（7日）早上能局部開放，繼續為乘客提供服務。

港鐵指，周五下午5時許，因應太子站內有人群聚集，為確保乘客及員工的安全，車站提早關閉。但及至晚上8時許，示威者非法打開太子站入口已關閉的鐵閘，並進入車站大肆破壞，其後更有人到旺角站及油麻地站大肆破壞。發言人稱，考慮到乘客和員工的安全，兩個車站均需提早關閉。因應相關情況，荃灣線來往美孚站至中環站服務需提早暫停，來往荃灣站至美孚站的服務調整至每10分鐘一班。

油麻地站升降機被縱火 輪椅使用者無得用

港鐵指，車站人員在車站關閉後進行詳細檢查，確認旺角站大量出入閘機及出入口天花照明被破壞，消防喉則被非法使用，向被破壞的出入閘機、扶手梯、天花燈槽等設施射水。至於油麻地站，一部連接大堂及地面的升降機更遭嚴重破壞及被蓄意縱火，以致輪椅使用者、長者及其他有需要人士未能使用。若非消防員及時趕至，後果不堪設想。該升降機仍未完成復修，預計需要一段較長時間才能重新開放使用。

▲旺角站有大量售票機被嚴重毀壞。

港鐵再次重申，該等破壞行為不但對有需要人士的出行帶來嚴重影響，同時亦有可能導致更嚴重事故，對乘客的安全構成極大風險。

另外，港鐵指，輕鐵網絡近日亦有大批售票機、八達通收費器、乘客資訊顯示屏及閉路電視被人惡意破壞。港鐵已派員維修，並盡量確保每個車站最少有一部出站及入站八達通收費器供乘客使用，將服務影響減至最低。同時，車站也加派人員在月台協助乘客，並作出廣播及張貼告示通知乘客。

在公眾活動前關閉車站屬不得已的決定

港鐵指，因應接二連三於車站內發生的嚴重暴力及破壞行為，在公眾活動舉行前，會就每次活動進行風險評估，並審慎地考慮是否需要預先關閉鄰近相關車站及列車不停個別車站，強調「這是一個不得已的決定」，稱這是為了確保乘客及員工的安全。

港鐵重申，考慮到員工、乘客及鐵路設施的安全，公司必須採取一切可行的措施應對，即使維持相關車站及列車服務，若發生打鬥、破壞、其他暴力或大規模違反港鐵附例行為，而可能引致高風險或緊急情況出現，會嚴重影響乘客和員工的安全，來往相關車站的列車服務有可能會即時停止，而車站亦有可能在短時間內通知或未能作事先通知的情況下關閉。

港鐵重申，絕不容忍任何暴力行為，同時亦呼籲公眾人士平心靜氣、為己為人、停止破壞車站設施及滋擾他人的行為。

【本文獲《香港01》授權轉載。】