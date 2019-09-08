舢舨柴山海域突遇大浪翻覆　海巡海陸攜手救人+救船

▲海巡署第七巡防區指揮部會同海軍陸戰隊人員，柴山靠近桃子園沙灘海域救起顏姓漁民，將其舢舨推上岸 。（圖／記者陳崑福翻攝，以下同）

記者陳崑福／高雄報導

高雄市顏姓漁民7日獨自駕駛舢舨至高雄港出海作業，航經柴山靠近桃子園沙灘海域時，因突如其來的側邊湧浪翻覆，幸駐防海軍陸戰隊監視哨人員及時發現通報海巡署第七巡防區指揮部，派遣機動巡邏站及線上海巡艇，成功將顏姓漁民救援上岸。

▲▼海巡人員救人。

近期受到颱風外圍環流影響，高雄地區周邊海域皆有中、大浪發生，加上柴山海域多為礁岩，因此時常可見3至5公尺大浪產生，7上午7時許，顏姓漁民獨自駕駛舢舨至高雄港出海作業，航經柴山靠近桃子園沙灘海域時，因突如其來的側邊湧浪，導致駕駛舢舨翻覆，他掉落海中。

柴山駐防海軍陸戰隊監視哨人員見狀，立即通報海巡署第七巡防區指揮部，並透過其聯合勤務指揮機制，派遣第五岸巡隊機動巡邏站及第五海巡隊PP-3557艇等線上勤務，火速馳赴通報現場。

此時，顏姓漁民憑著自身水性游向岸邊，最後在海巡署及海軍陸戰隊同仁攜手合力救援下，成功將顏姓漁民救援上岸，初步檢驗，發現他無明顯外傷並表示無需送醫，但擔心在海中載浮載沉的舢舨，海巡人員會同海軍陸戰隊聯手將漁船扶正拖拉至岸際，他感謝海巡等單位人員救援，表示再將舢舨吊掛運離。