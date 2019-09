飛機上有馬！灰色迷你馬站在走道上　乘客嗨翻狂拍照

▲迷你馬登上飛機。(圖/翻攝自Instagram/flirty.the.mini.service.horse)

記者黃心瑀/綜合報導

飛機上竟然出現迷你馬!美國航空公司日前一架飛機上,出現一隻灰色的迷你馬,讓許多乘客感到震驚,還有人將這新奇的一幕拍下上傳到社群網站。據悉,這隻名為Flirty的迷你馬還有自己的推特跟Instagram帳號,裡面記錄著牠搭車、搭飛機,以及到各處遊玩的照片,可說是生活非常豐富的一匹迷你馬呢!

根據外媒報導,一般來說要在普通航班上看到有動物的景象非常難,更不用說是一批體型其實也不算小的迷你馬了;不過美國航空一架從芝加哥到奧馬哈的飛機上,卻意外的出現了一隻相當吸引人注目的灰色迷你馬Flirty;除了在機上被目睹,當天也有人在機場看到Flirty的身影,讓大家都很好奇。

乘客伊凡(Evan Nowak)在飛機上看到Flirty後,拿起手機將牠安靜、平靜的坐在座位前走道上的模樣捕捉下來;從畫面中能夠看出,Flirty乖乖的站在走道上,不吵不鬧,十分乖巧。飼養Flirty的主人在社群網站上寫道,昨天和Flirty一起登上了天空,同時也是一次很棒的經歷;Flirty不可思議的將自己控制得很好,就像一名專業人士一樣。

不過Flirty的主人也表示,儘管帶寵物坐上飛機是一次新的體驗,但此後的旅程還是會以開車為主,Flirty也比較容易能夠適應,與此同時還要確保Flirty不會帶給其他乘客不便,這其實有點難,像這次坐的飛機就比較小台,每次Flirty移動時,都會不小心頂到前方乘客的坐椅。

根據美國航空公司的網站上顯示,在飛行途中,訓練有素的微型、服務性動物是可以被允許上帶飛機。報導中也指出,美國交通部先前所釋出的公告中,沒有約束航空公司禁止讓服務型馬匹上飛機,其他還包含貓跟狗。

There was a small horse in line at the airport today and I’m so curious about it. #ORD pic.twitter.com/bwX1HEeYcH