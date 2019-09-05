蔡英文挨批「最大中共代理人」　卓榮泰酸吳敦義：只敢炮口向內

▲ 吳敦義。（圖／記者屠惠剛攝）



記者蔡文鈴／綜合報導

立法院新會期要通過「中共代理人」修法，未料，國民黨主席吳敦義在4日卻在中常會嗆總統蔡英文才是最大的「中共代理人」。對此，民進黨主席卓榮泰在臉書發文批評，請吳主席不要「外乾中強」，只敢炮口向內，「逢中必閃」！

卓榮泰表示，中國官媒氣才噗噗說「蔡政府是幕後推手，介入香港事態很深...」；中國國民黨吳主席卻嗆「蔡英文是最大中共代理人」。

卓榮泰暗酸，「這次國共兩黨是沒討好招還是沒『揪好共識』？」在香港人民抗爭的過程中，中國國民黨一派軟弱、不敢吭聲，甚至好些名嘴、教授，「公然指責香港人民是暴民時，中國國民黨在哪裡？」回想40年前台灣「美麗島事件」前的「鼓山事件」，像極了今日香港黑衣人、白衣人和武警的濫捕濫打。

▲民進黨黨主席卓榮泰。（資料照／記者李毓康攝）

對此，蔡英文5日受訪時回應，「我覺得吳主席大概是壓力太大，講話邏輯有點奇怪，全台灣都不會有人覺得我是中共代理人。」

蔡英文強調，現在最重要的還是維持和平現狀，守護台灣自由民主的生活方式，倒是這幾年來中國大陸步步進逼，文攻武嚇不斷，這種情況下，做總統的一定要站出來說出台灣人的聲音，不應該事事退讓，這種說法台灣人不能接受。

▲蔡英文。（圖／記者李毓康攝）