　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

LEXUS Dining Out邀日本星級雙廚四手聯彈　頂級美食饗宴車主專屬

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

▲LEXUS Dining Out邀日本星級雙廚四手聯彈　車主專屬頂級美食饗宴。（圖／記者黃士原攝）
▲長谷川在佑帶來Den餐廳經典招牌美饌「DEN-tucky傳炸雞」。

記者黃士原／台北報導、攝影

LEXUS年度盛事Dining Out車主專屬美食饗宴活動，於9月4日推出第一次國際頂尖雙廚四手聯彈，米其林一星主廚武田健志與日本東京爆紅的米其林二星Den餐廳主廚長谷川在佑專為LEXUS 車主獻上絕無僅有的特製菜單，體驗前所未有的美食饗宴。

米其林一星餐廳Liberte a table de TAKEDA主廚武田健志有著深厚的法式料理底子，帶領Liberte a table de TAKEDA餐廳在東京衝出連續多年一星的好成績，但武田健志為了尋求更多靈感，在前年毅然決然將餐廳暫停歇業，到世界各地與名廚切磋，本次餐會也帶著充飽電的能量與靈感重返廚房。


▲米其林一星主廚武田健志（左）與日本東京爆紅的米其林二星Den餐廳主廚長谷川在佑（右）專為LEXUS車主獻上絕無僅有的特製菜單。（圖／和泰汽車提供）

長谷川在佑在日本東京爆紅的Den餐廳不僅榮獲「米其林二星」的殊榮，更接連獲得「亞洲 50大餐廳第3」、「世界50大餐廳第11」的榮耀。其店名Den源自日本古字「傳」，強調主廚如何在菜色中傳達日本傳統文化、又如何利用傳統的料理傳達多重情感意義。長谷川在佑擅長巧妙地轉化傳統懷石料理，但個性幽默風趣的他，總是會有讓人會心一笑的料理出現，打破傳統懷石料理窠臼。

▲LEXUS Dining Out邀日本星級雙廚四手聯彈　車主專屬頂級美食饗宴。（圖／記者黃士原攝）
▲開胃小點味噌起司最中餅。

▲LEXUS Dining Out邀日本星級雙廚四手聯彈　車主專屬頂級美食饗宴。（圖／記者黃士原攝）
▲開胃小點味噌起司最中餅。

這次除了可以吃到Den餐廳經典招牌美饌「DEN-tucky傳炸雞」之外，兩位主廚也為LEXUS車主打造專屬菜單，融入法菜、懷石料理與台灣元素在其中，10道菜色都是為了僅此一場的悉心設計，幾乎再也吃不到。號

像是第一道開胃小點以傳統日本甜食「最中餅」呈現，但一入口卻吃到起司、味噌與台灣醃蘿蔔，驚艷你的味覺；第二道開胃小點則是把西方珍味魚子醬搭配小鬆餅，有別一般配餅乾、麵包來享用。第三道的香魚春捲除了把香魚肉做成內餡外，還把香魚頭炸到酥脆一起搭配，讓口感更多層次。

▲LEXUS Dining Out邀日本星級雙廚四手聯彈　車主專屬頂級美食饗宴。（圖／記者黃士原攝）
▲香魚春捲。

▲LEXUS Dining Out邀日本星級雙廚四手聯彈　車主專屬頂級美食饗宴。（圖／記者黃士原攝）
▲魚子醬玉米茶碗蒸。

▲LEXUS Dining Out邀日本星級雙廚四手聯彈　車主專屬頂級美食饗宴。（圖／記者黃士原攝）
▲「DEN-tucky傳炸雞」用紙盒裝著，還印有長谷川在佑主廚的照片。

▲LEXUS Dining Out邀日本星級雙廚四手聯彈　車主專屬頂級美食饗宴。（圖／記者黃士原攝）
▲「DEN-tucky傳炸雞」裡面是滷肉飯。

前菜經典招牌美饌「DEN-tucky傳炸雞」則是用紙盒裝盛上桌，紙盒上還有長谷川在佑主廚的圖像，讓人看了會心一笑，感覺就是跟炸雞業者致敬。不過DEN-tucky傳炸雞可就不是像一般炸雞那麼簡單，去骨雞翅裡頭塞滿了最能代表台灣味的滷肉飯。

另外二道前菜分別是秘魯式酸醃海鮮（Sashimi Ceviche)」與黑松露鮑魚酥皮濃湯，也都顛覆了大家的一般印象。

請繼續往下閱讀...

而主菜澳洲和牛搭配松茸釜飯又讓人再一次驚艷，松茸釜飯鋪滿了超級食物「藜麥」，主廚認為藜麥的香氣與米飯很搭，先用柴魚高湯煮過擦乾，再浸到油裡炸到酥脆，是主廚創新手法，有別一般用燙的來搭配沙拉。酥脆藜麥搭配松茸釜飯讓人忍不住一口接一口。

▲LEXUS Dining Out邀日本星級雙廚四手聯彈　車主專屬頂級美食饗宴。（圖／記者黃士原攝）
▲秘魯式酸醃海鮮。

▲LEXUS Dining Out邀日本星級雙廚四手聯彈　車主專屬頂級美食饗宴。（圖／記者黃士原攝）
▲黑松露鮑魚酥皮濃湯。

LEXUS自2017年提出「Experience Amazing」的品牌新主張，啟動系列車主活動包含Dining Out、覓境食旅、JOURNEYS IN BAR、RIDE WITH LEXUS等，帶領超過數百名的車主創造獨一無二的Amazing經驗，探索生活驚奇的無限創造力，並以創新者之姿，推出多元跨界合作，透過一次次多感官饗宴，尊寵每位參與的車主。

▲LEXUS Dining Out邀日本星級雙廚四手聯彈　車主專屬頂級美食饗宴。（圖／記者黃士原攝）
▲石斑／貝類。

▲LEXUS Dining Out邀日本星級雙廚四手聯彈　車主專屬頂級美食饗宴。（圖／記者黃士原攝）
▲澳洲和牛。
 

ET快訊
送女友回家後…台大研生遭酒駕車撞死！肇事男「以為酒精沒影響」
即／日學者見完韓再見郭　郭台銘深夜發文「雙方都準時到達」
矮個兒「靠5攻略」長高高！每天按這30下有效
點這裡，留個言吧! FB Weibo
新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

專屬車主的美食饗宴　LEXUS Dining Out攜手MUME要讓車主「Amazing」

LEXUS 2019年首場Dining Out　車主搶先體驗Amber主廚傳奇經典饗宴

越南妹遭嫌矮又醜！暖男娶回去　她兼兩差「回家幫按摩」網羨慕：對她好一點

LEXUS Dining Out邀日本星級雙廚四手聯彈　頂級美食饗宴車主專屬

快訊／ 「普悠瑪」壽豐站故障！車站瀰漫濃濃白煙　乘客：上車有聞到臭味

網購逾期件退回「內容物失蹤」　賣家驚：買家就是超商店員

超大雞腿＋4菜只要50元！「佛系便當」滿到蓋不住　顧客讚：天天吃都沒問題

快訊／氣象局發布「4縣市」豪、大雨特報　低壓帶挾豐沛雨彈

是垃圾還是藝術品？他的創作曾讓打掃阿姨困擾　台北當代館展出

山竹「未鉛封、證明書沒貨櫃碼」　防檢局以未依規定為由擋500民眾白＋1

偷拍短髮妹蹲廁！他反被「關便所」 聽要報警秒爆哭：對不起讓我出去

小喵受困高處...媽焦急徘徊救援　網友「神配音」大歪樓：被你煩死

韓國瑜稱等日本人25分惹怒日學者 「臨換地點」狠打臉！高市府急道歉

蘋果「最新iOS 13」七項新功能！追劇聲音鍵不擋住、影片可旋轉

【聲林之王2】EP3花絮 屁孩寫歌diss周湯豪 當眾道歉上演世紀大和解 老蕭、陶子讚Nick大器回應

83歲「叭噗阿伯」冰蓋掉了！　泛淚沿街找...熱心網友1天找到

警察薯叔親自上銬被一秒掙脫 近距離魔術讓他「落下巴」嚇傻

信不用手機遭嗆「跩個屁呀」！　聯絡方式「留地址」：有緣的話會碰到

只要＄488！高雄超狂「1.2公斤蛤蠣痛風鍋」　4種肉還吃到飽

鴨嘴遭「柴犬捲尾」夾！牠無辜求助　30秒後真相反轉...網笑：在吸狗吧

越南妹遭嫌矮又醜！暖男娶回去　她兼兩差「回家幫按摩」網羨慕：對她好一點

LEXUS Dining Out邀日本星級雙廚四手聯彈　頂級美食饗宴車主專屬

快訊／ 「普悠瑪」壽豐站故障！車站瀰漫濃濃白煙　乘客：上車有聞到臭味

網購逾期件退回「內容物失蹤」　賣家驚：買家就是超商店員

超大雞腿＋4菜只要50元！「佛系便當」滿到蓋不住　顧客讚：天天吃都沒問題

快訊／氣象局發布「4縣市」豪、大雨特報　低壓帶挾豐沛雨彈

是垃圾還是藝術品？他的創作曾讓打掃阿姨困擾　台北當代館展出

山竹「未鉛封、證明書沒貨櫃碼」　防檢局以未依規定為由擋500民眾白＋1

提升國際影響力　成大護理系30週年慶成立「亞太護理教育聯盟」

影／秋節外出避開國3！中寮隧道速限40KM　北上、南下替代道路看這裡

來一趟說走就走的旅行　不可或缺的的五大夏日保養

全美8月非農就業人口僅13萬　聯準會幾乎篤定降息…美股道瓊上漲100點

越南妹遭嫌矮又醜！暖男娶回去　她兼兩差「回家幫按摩」網羨慕：對她好一點

韓國瑜「等了25分鐘」惹怒日學者　馮光遠「開玩笑」狂嗆：畜生不如的東西

披薩外送員偷窺女子「炒飯」數個月　跪求跟她一起炒

閨蜜收喜餅「婚禮當天放鳥」！新娘傻：還想反炸我…婚宴位置空蕩蕩

不止「等日本人25分鐘」…韓國瑜沒準備名片　致詞對學者說：希望來高雄拍電影

不捨陳菊遭辱還稱不介意...丁允恭：民主事業最終將成廉價娛樂

小時候偷阿嬤錢！長大問「妳知道嗎」　阿嬤6個字回應...他秒噴淚

蔡依林「甜講鬼故事」　阿信5表情符號回覆超曖昧！網：你們趕快結婚好不好

「運屍畫面」曝光！壯汪被拖去洗澡 24kg肉體垂死掙扎...網：恐怖片？

生活熱門新聞

鋼管妹蜜桃肉炸出！「觀眾伸手」..

發票中4千卻掰了！網見證悲催時..

勞力士哥等紅燈！路人斜眼：假的..

妹子用氣炸鍋反胖5公斤　網曝關..

普悠瑪傳故障　車站瀰漫濃濃白煙

颱風法西生成！最新路徑出爐

她託友代購3、5條痘痘藥　買完..

花蓮佛系便當　主菜＋4菜一律5..

颱風「法西」生成！路徑公布....

即／氣象局發4縣市豪、大雨特報

好市多中和店將實施新政策　網推..

菜錢1萬5！老媽天天「6道菜兩..

孫嫌屁太臭！阿嬤「2句話」完勝

1車佔2位mini 神阻擋　T..

更多熱門

相關新聞

南韓消費者擺明不買「日本車」

「1,398台」是怎麼樣的一個數字？如果《ETtoday車雲》說，這是日系車廠一整個8月在南韓的新車銷售加總總和，不知道各位車友能否想像箇中「慘況」。

2019年8月台灣車市銷售戰報

馬自達新4門轎跑將在10月亮相？

Lexus RX 300小改款實車搶先看

網紅體驗LEXUS馬術課程後大推

關鍵字：

LEXUS武田健志長谷川在佑Dining Out

讀者迴響

發燒話題

金鐘獎 韓國瑜 眼霜 柯文哲 柯P 反送中遊行 一芳 林志玲 梁靜茹 唇筆 地震 停班停課 香港 石虎 颱風即時 登革熱 許智傑 眼霜 吳宗憲 黃寶慧 郭台銘 總統大選 王令麟 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 許智傑 大金冷氣 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 誰摔死了李新 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 希爾思評價 川普 東森購物 威力彩 社畜時代 UFO 外星人 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 金門防疫戰 膝蓋痛 館長 大家來說鬼 具惠善安宰賢

熱門新聞

外送員爬6樓狂譙！開門瞬間超羞愧

安宰賢開趴真相曝光！具惠善發言全被打臉

鋼管妹蜜桃肉炸出！「觀眾伸手」真相爆淚

洪詩泳池自拍泳裝照

情侶吃迴轉壽司！她被規定「只能吃10盤」氣炸

超正22歲單親媽嘿咻12歲男！法官判緩刑

7旬婦遭勒斃後被性侵　陸戰前隊員判無期

發票中4千卻掰了！網見證悲催時刻

搭雲霄飛車手機噴出！後方老兄手一伸抓到了

台大研究生遭酒駕車撞死！肇事者：以為酒精沒影響

勞力士哥等紅燈！路人斜眼：假的...網崩潰

妹子用氣炸鍋反胖5公斤　網曝關鍵頓悟了

「等日本人25分鐘」惹議！韓國瑜開直播說明

又遲到？韓國瑜急澄清：我等日本人25分鐘

老媽求問平安　敵軍：你兒子死了

更多

最夯影音

更多

偷拍短髮妹蹲廁！他反被「關便所」 聽要報警秒爆哭：對不起讓我出去

小喵受困高處...媽焦急徘徊救援　網友「神配音」大歪樓：被你煩死

韓國瑜稱等日本人25分惹怒日學者 「臨換地點」狠打臉！高市府急道歉

蘋果「最新iOS 13」七項新功能！追劇聲音鍵不擋住、影片可旋轉

【聲林之王2】EP3花絮 屁孩寫歌diss周湯豪 當眾道歉上演世紀大和解 老蕭、陶子讚Nick大器回應

熱門快報

百萬宣傳機會，由你決定！

投票給你最愛的選手，讓他擁有百萬宣傳機會！快快投票，讓你支持的選手紅起來！

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

投稿鬼故事拿1.2萬獎金！

不論是校園鬼話、職人撞鬼、邪門小物、民間魔神仔，還是懸疑的心裡有鬼，都來投稿！

看新聞集T點賺現金！

天天登入新聞雲App，完成任務集T點，換購物金等好禮！

ETtoday房產雲

即時房產新聞、最新建案採訪、各類收納秘訣、買屋租屋故事，讓您快速掌握房產脈動

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面