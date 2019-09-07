LEXUS Dining Out邀日本星級雙廚四手聯彈　頂級美食饗宴車主專屬



▲長谷川在佑帶來Den餐廳經典招牌美饌「DEN-tucky傳炸雞」。



記者黃士原／台北報導、攝影

LEXUS年度盛事Dining Out車主專屬美食饗宴活動，於9月4日推出第一次國際頂尖雙廚四手聯彈，米其林一星主廚武田健志與日本東京爆紅的米其林二星Den餐廳主廚長谷川在佑專為LEXUS 車主獻上絕無僅有的特製菜單，體驗前所未有的美食饗宴。

米其林一星餐廳Liberte a table de TAKEDA主廚武田健志有著深厚的法式料理底子，帶領Liberte a table de TAKEDA餐廳在東京衝出連續多年一星的好成績，但武田健志為了尋求更多靈感，在前年毅然決然將餐廳暫停歇業，到世界各地與名廚切磋，本次餐會也帶著充飽電的能量與靈感重返廚房。





▲米其林一星主廚武田健志（左）與日本東京爆紅的米其林二星Den餐廳主廚長谷川在佑（右）專為LEXUS車主獻上絕無僅有的特製菜單。（圖／和泰汽車提供）



長谷川在佑在日本東京爆紅的Den餐廳不僅榮獲「米其林二星」的殊榮，更接連獲得「亞洲 50大餐廳第3」、「世界50大餐廳第11」的榮耀。其店名Den源自日本古字「傳」，強調主廚如何在菜色中傳達日本傳統文化、又如何利用傳統的料理傳達多重情感意義。長谷川在佑擅長巧妙地轉化傳統懷石料理，但個性幽默風趣的他，總是會有讓人會心一笑的料理出現，打破傳統懷石料理窠臼。





▲開胃小點味噌起司最中餅。





▲開胃小點味噌起司最中餅。



這次除了可以吃到Den餐廳經典招牌美饌「DEN-tucky傳炸雞」之外，兩位主廚也為LEXUS車主打造專屬菜單，融入法菜、懷石料理與台灣元素在其中，10道菜色都是為了僅此一場的悉心設計，幾乎再也吃不到。號

像是第一道開胃小點以傳統日本甜食「最中餅」呈現，但一入口卻吃到起司、味噌與台灣醃蘿蔔，驚艷你的味覺；第二道開胃小點則是把西方珍味魚子醬搭配小鬆餅，有別一般配餅乾、麵包來享用。第三道的香魚春捲除了把香魚肉做成內餡外，還把香魚頭炸到酥脆一起搭配，讓口感更多層次。





▲香魚春捲。





▲魚子醬玉米茶碗蒸。





▲「DEN-tucky傳炸雞」用紙盒裝著，還印有長谷川在佑主廚的照片。





▲「DEN-tucky傳炸雞」裡面是滷肉飯。



前菜經典招牌美饌「DEN-tucky傳炸雞」則是用紙盒裝盛上桌，紙盒上還有長谷川在佑主廚的圖像，讓人看了會心一笑，感覺就是跟炸雞業者致敬。不過DEN-tucky傳炸雞可就不是像一般炸雞那麼簡單，去骨雞翅裡頭塞滿了最能代表台灣味的滷肉飯。

另外二道前菜分別是秘魯式酸醃海鮮（Sashimi Ceviche)」與黑松露鮑魚酥皮濃湯，也都顛覆了大家的一般印象。

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而主菜澳洲和牛搭配松茸釜飯又讓人再一次驚艷，松茸釜飯鋪滿了超級食物「藜麥」，主廚認為藜麥的香氣與米飯很搭，先用柴魚高湯煮過擦乾，再浸到油裡炸到酥脆，是主廚創新手法，有別一般用燙的來搭配沙拉。酥脆藜麥搭配松茸釜飯讓人忍不住一口接一口。





▲秘魯式酸醃海鮮。





▲黑松露鮑魚酥皮濃湯。



LEXUS自2017年提出「Experience Amazing」的品牌新主張，啟動系列車主活動包含Dining Out、覓境食旅、JOURNEYS IN BAR、RIDE WITH LEXUS等，帶領超過數百名的車主創造獨一無二的Amazing經驗，探索生活驚奇的無限創造力，並以創新者之姿，推出多元跨界合作，透過一次次多感官饗宴，尊寵每位參與的車主。





▲石斑／貝類。





▲澳洲和牛。

