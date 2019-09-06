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影／下班驚見「萬元保養品」毀一地　她氣炸揪兇手...6歲兒爆：老師叫的！

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記者蔡儀潔／綜合報導

杭州自8月起實行新垃圾分類，學校也開始進行普及教育，但沒想到6歲的男童寧寧（化名），近日為了完成老師佈置的功課，竟把蔣姓母親的保養品和化妝品當作垃圾，例如SK-II的精華露被倒掉、脣膏被掰斷放在「有害垃圾桶」等，讓媽媽大發雷霆，連帶男童父親因監管不力，被罰抄古詩詞200遍。

▲▼ 媽媽保養品垃圾分類。（圖／翻攝自微博）

▲蔣小姐一回到家就看到保養品和化妝品躺滿地。（圖／翻攝自微博）

綜合陸媒報導，寧寧的老師近日要求他們回家自學垃圾分類，並請家長拍照，當成作業提交。結果寧寧到家後，竟拿母親的化粧品當作「功課道具」，例如，精華液被倒掉、脣膏被掰斷放在「有害垃圾桶」，包裝盒被撕開放在「可回收垃圾桶」。

▲▼ 藍牙智能音響。（圖／翻攝自時間視頻）

▲罪魁禍首竟是阿里巴巴旗下的智能音箱產品「天貓精靈」。（圖／翻攝自時間視頻）

蔣女知道後大吃一驚，更令她心痛的是，化粧品大多比較昂貴，部分更是限量版，損失超過萬元人民幣，她一氣之下質問起兒子，「化粧品怎麼會是垃圾呢？」寧寧竟回答說，「音箱說是垃圾。」

原來寧寧家中有一台智能音箱，能夠與人開展對話，還能回答垃圾屬於哪一種分類。蔣女翻查了聊天記錄，發現兒子和音箱全是諸如「香水是什麼垃圾？」、「主人，參考杭州市垃圾分類標準，香水屬於非日常垃圾」的對話，令她頓時無言以對。

▲▼ 媽媽保養品垃圾分類。（圖／翻攝自微博）

▲SK-II的青春露被兒子倒光。（圖／翻攝自微博）

蔣女說，平時自己工作比較忙，當天由丈夫接寧寧放學，但他回家後忙著做飯，可能廚房聲音比較大，沒有聽到寧寧在臥室裡的動靜，之後才發現兒子闖禍。等她回到家中，丈夫和寧寧一起跟她認錯，蔣女當場罰寧寧抄寫古詩詞20次。

丈夫也「難逃一劫」，不僅要罰抄200次古詩詞，還去百貨公司把扔掉的化妝品重新買回，再加碼送給老婆一套限量版口紅賠罪，才讓蔣女怒火平息。

▼收到丈夫送的限量版口紅後，蔣女直言「氣消了，就算了」。（圖／翻攝自微博）

▲▼ 媽媽保養品垃圾分類。（圖／翻攝自微博）

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