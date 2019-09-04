昨被時代力量開除黨籍　高潞‧以用突現身王金平辦公室

記者林銘翰／台北報導

時代力量立委高潞‧以用助理涉利用職務之便申請經濟部補助，違反利益迴避原則，使高潞‧以用被時代紀律委員認定，嚴重打擊政黨形象及聲譽，3日確定開除黨籍。高潞‧以用4日上午突然現身前立法院長王金平辦公室，她回應自己並不是來找王金平，「我目前還是立法委員，當然就是在我還是任內的情況下，我還是持續做應該做的工作」。

▲高潞‧以用突現身王金平辦公室。（圖／記者林銘翰攝）



時代力量仲裁委員會3日針對高潞黨籍一案作出決議，「維持紀律委員會原裁決，予以除名。」時代力量發言人陳志明下午開記者會說明高潞遭除名判決，他表示仲裁委員是由時代力量以外、社會上有名望的人士組成的，在社會名望及法律上皆有其專業性，高潞以用對自己權益仍有相當疑慮，可尋求外部救濟。

高潞‧以用4日上午現身王金平辦公室，她受訪時表示，不管時代力量做出怎麼樣的決定，她都會予以尊重，但她也強調「在沒有行為的情況下，做出這樣的黨紀處分有失公允」，且既然時代力量黨主席徐永明說她可以尋求外部救濟，自己的程序就照樣走下去。

高潞‧以用說，與時代力量並沒有所謂撕破臉的問題，但希望如果可以重來，黨內應該要多溝通，而自己該有的程序就是要走。

對於突然現身王金平辦公室，高潞‧以用回應自己並不是來找王金平，「我目前還是立法委員，當然就是在我還是任內的情況下，我還是持續做應該做的工作」。她說，今天除了朋友的陳情，還有很多問題要解決，雖然目前沒有辦公室助理，自己還是親力親為，不管是土地、權益問題，甚至是被剝削的情況下，「即便辦公室剩我一個人我還是要幫他們解決問題」。

至於是否考慮加入其他政黨？高潞‧以用表示，這段時間應該會先沈澱一下，過去一段時間內拜訪了部落耆老與支持的朋友，他們都有很多的期待與聲音，但自己還是會先沈澱一下，因為在立法院的期間有很多思緒需要整理，也還有很多未完成的陳情案跟政策需要持續下去，幫大家把問題解決好。