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25輛花車赴上海旅遊節「比美」！迪士尼「超夯角色」悉數亮相　

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▲▼上海旅遊節花車巡遊。（圖／翻攝自《澎湃新聞》）

▲上海迪士尼花車。（圖／翻攝自《澎湃新聞》）

記者鄭思楠／綜合報導

第30屆上海旅遊節即將於14日開幕，作為旅遊節重頭戲之一的「花車巡遊暨評比大獎賽」也將於當晚在淮海路亮相。在今年旅遊節的花車巡遊上，上海迪士尼度假區的諸多明星角色，達菲（Duffy）、雪麗玫（ShellieMay）、星黛露（stellallou）、傑拉多尼（Gelatoni）將集體亮相。

據《澎湃新聞》報導，今年開幕大巡遊上共有來自大陸各地的25輛花車集體亮相。其中，來自江蘇、浙江、安徽3省的花車共有8輛，占總數的近1/3。

其中，千年古都南京以湯山溫泉為主體訴說一段「江南佳麗地，金陵帝王州」的千古情；「一帶一路」和長江經濟帶的交匯點的城市南通體現江海門戶特色的花車將展示江海平原森林城市的獨特風姿；還有人間天堂蘇州常熟用充滿江南韻味的花車向人們展示著不一樣的蘇州風情。

▲▼上海旅遊節花車巡遊。（圖／翻攝自《澎湃新聞》）

▲上海海昌海洋公園花車。（圖／翻攝自《澎湃新聞》）

在今年的花車設計中，上海高端度假區主題樂園紛紛亮相花車巡遊。上海海昌海洋公園的「海洋夢幻」號花車，集中體現了園區三萬余隻珍稀海洋生靈，為遊客帶來富有魅力的海洋文化之旅。

上海迪士尼度假區的諸多明星角色——達菲熊，雪麗玫，星黛露，還有傑拉多尼將一起首次亮相上海國際旅遊節的花車巡遊，用燦爛的笑容，傳遞快樂，激發夢想。

上海歡樂谷的花車以風情叮噹車為主體，「歡歡、樂樂和谷谷」三隻可愛的小螞蟻也正熱情邀請著人們踏上「歡樂之旅」。

25輛花車將在9月29日至10月6日停放在松江月湖雕塑公園供遊客觀賞。同時，2019年上海旅遊節「花車巡遊暨評比大獎賽」啟動，屆時將採用專家評比和市民投票相結合的方式評選。

▼蘇州常熟花車。（圖／翻攝自《澎湃新聞》）

▲▼上海旅遊節花車巡遊。（圖／翻攝自《澎湃新聞》）

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