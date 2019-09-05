陸同意加拿大新大使鮑達民履新　有望緩解「孟晚舟僵局」

▲鮑達民曾任麥肯錫合夥人及麥肯錫公司全球總裁。（圖／路透社）



記者蔡紹堅／綜合報導

大陸外交部發言人耿爽5日表示，中方已經同意加拿大近日任命的新駐中大使鮑達民（Dominic Barton）履新。鮑達民的前任麥家廉（John McCallum）先前多次針對華為財務長孟晚舟案發表意見，被杜魯多政府解職；也因此，外界認為，鮑達民的上任有望緩解雙方僵局。

耿爽在例行記者會上指出，當前中加關係遭遇嚴重困難，責任完全在加方，加方很清楚當前兩國關係癥結在哪裡，「我們敦促加方反省錯誤，認真對待中方的嚴正立場和關切，立刻釋放孟晚舟女士平安回國。」

▼華為財務長孟晚舟。（圖／路透社）

關於杜魯多政府任命鮑達民為新一任加拿大駐中大使，耿爽提到，中方已同意加方任命的新的駐中大使來華履新。

據加拿大媒體報導，鮑達民曾是加拿大財政部長經濟顧問、麥肯錫合夥人及麥肯錫公司全球總裁，他於1986年進入麥肯錫，最早在多倫多分公司擔任管理諮詢職務。2004年至2009年，鮑達民升任麥肯錫亞洲地區負責人，長期在上海辦公，期間還出版了一本訪談錄，向西方讀者介紹中國大眾在日常生活中的打拚經歷，書名為《China Vignettes–An Inside Look At China》。

▼加拿大前駐中大使麥家廉。（圖／達志影像／美聯社）