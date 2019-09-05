確定了！俄石虎插畫家9/17來台　5天行程曝光...林佳龍幫惡補中文

▲俄設計師卡佳9/17訪台，5天行程曝光。（圖／翻攝自卡佳臉書、翻滾毛孩-毛孩出任務FB粉絲專頁）

記者賴文萱／台北報導

觀光局集集彩繪列車因「石虎圖」引發喧然大波，在交通部長林佳龍的指示下，促成台俄合作。原創俄羅斯設計師卡佳（Катя Молодцова）也確定17日來台5天並出席18日的彩繪列車啟動典禮。為歡迎卡佳，林佳龍也拍影片在臉書分享學俄文的成果，卡佳留言大讚「太棒了！現在她也必須學些中文了」，隨後林也簡單教學幾句中文幫忙惡補。

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▲觀光局長周永暉說，18日卡佳會參加集集彩繪列車的首航，並安排她在日月潭過夜。（圖／記者賴文萱攝）

觀光局長周永暉表示，卡佳將搭乘華航來台，16日啟程、17日到台灣，18日參加集集彩繪列車首航，他說，卡佳行程很緊湊，但有特別安排她在日月潭過夜，會安排她去一些景點走走。

據了解，卡佳將於9月17日至21日來台5天，除了18日會出席參加集集彩繪列車啟動暨車程鐵道觀光小學堂啟用典禮外，初步行程也規劃安排日月潭、台中彩虹眷村、台北明星咖啡館、松菸文創園區、北海岸、東北角暨宜蘭等週邊景點。

隨著啟動典禮日期緊逼，交通部長林佳龍也趕緊練習俄文，他在臉書上傳影片，跟網友分享學習俄文的成果，已經學會說基本日常用語，像是「你好」、「你好嗎？」、「我很好」、「謝謝」、「再見」、「卡佳，歡迎來台灣！」等。

卡佳也親自留言回覆影片大讚，「太棒了！現在她也必須學些中文了」，林佳龍也再度回覆她，幫忙惡補簡單幾句的中文「你好」、「謝謝」、「好吃」、「漂亮」。兩人在臉書緊密的互動，不少網友大讚，感謝林佳龍部長表現一次漂亮的國際外交！

▲▼俄國石虎設計師與林佳龍在臉書留言互動，林還教學簡單中文幫忙惡補。（圖／翻攝自林佳龍FB粉絲專頁）