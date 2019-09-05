發大財囉！號召北上韓國瑜造勢1人收1千　杏仁哥：我只是窗口…

▲杏仁哥將自己的攤位借給遊覽車公司當報名處。（圖／記者吳奕靖攝）

記者洪靖宜、吳奕靖／高雄報導

國民黨總統參選人韓國瑜即將於9月8日在新北舉辦第一場大型造勢會，要韓粉們一起到新北吃吃喝喝，已經不少韓粉們自行號召前往新北；不過挺韓大將之一的「杏仁哥」的攤位也開團，但每人費用卻高達要1千元，有網友扣除遊覽車及便當錢後，還剩餘1萬7千多元，忍不住質疑「杏仁發大財」，但杏仁哥也嚴正否認，自己只是窗口，並無經手，一毛錢都沒賺。

▲網友質疑「杏仁發大財」。（圖／翻攝公民割草行動）

韓國瑜新北造勢會，號召韓粉一起來吃吃喝喝，打算用正能量擊退烏煙瘴氣的負能量，其中，杏仁哥也揪團登記搭遊覽車北上參加，不過報名表上，每人收費卻高達1千元，就有網友在臉書「公民割草行動」中質疑，40人座大巴遊覽車約1萬5千元，便當一個算100元一共2餐有40人，總計8千元，而杏仁哥開團收費一人1千乘以40個人，為4萬塊，扣除遊覽車、便當的錢，還有剩餘1萬7千元，讓網友忍不住質疑是「杏仁發大財」。

▲報名表。（圖／杏仁哥提供）

杏仁哥聽及網友質疑，立刻激動表示「我沒有賺錢，是遊覽車公司訂的，我是開個窗口，出地方讓人登記，我一毛錢都沒賺」，杏仁哥說「目前旅遊業相當低迷，陸客又減半，我是開個窗口讓旅遊業有錢賺，希望旅遊業發大財┼，攤商發大財，人人發大財」。

他也解釋金額會較高是因為，一早6點多就集合出發，活動直到晚上9點才結束，回到高雄都已經超過12點，跨夜必須保兩天的保險，我是窗口，遊覽車公司派人登記要保險、兩餐吃的也不能太差，但我都沒有介入」。他也提到自己才剛捐了10萬塊到韓國瑜的政治獻金專戶，但他也說這10萬塊不是捐給韓國瑜，是捐給中華民國，出錢出力就是希望推翻民進黨。

▲杏仁哥表示自己以行動支持韓國瑜。（圖／杏仁哥提供）