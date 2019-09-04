南極洲驚現「超長滑行痕跡+詭異雪堆」！　網瘋傳：UFO墜機現場

▲網友認為有異的痕跡。（圖／翻攝自Reddit）

記者黃心瑀／綜合報導

世界上真的存在著外星人嗎？一名網友在網路論壇Reddit上發布一篇文章，稱自己透過「Google地球（Google earth）」，在南極洲附近的島上，發現不明飛行物的「墜機現場」，更因此在該處的積雪上留下大又明顯的痕跡。

根據《太陽報》報導，Reddit日前出現一個名為「外星人」的影片，影片中顯示位於南極洲的南喬治亞與三明治群島中間的卡爾斯山（Mount Carse）上，神秘的出現了一塊受到外力而堆積的雪堆，引發網友熱烈的討論。

Reddit用戶「Hey-man-Shabozi」對該則影片表示，似乎有一個東西超過200英尺（約61公尺）的長度，並且投下了50英尺（約15公尺）的陰影，然後這個東西在島上墜毀，而且移動的速度相當的快，以至於留下了超過3000英尺（約914公尺）的痕跡。

儘管許多人認為，這些痕跡像是有東西墜落之後，因為極快的速度在雪地上滑行所形成的，但現在仍然沒有任何證據顯示，這些痕跡的主人就是大家口中所稱的「外星人」。不過有更多網友認定，這應該是一般雪崩的痕跡，而墜落的東西則極有可能只是一塊岩石，或是在雪崩中倒下的大型冰塊，不必如此大驚小怪。事實上這張照片2018年時就在網路上流傳過，不過至今都還沒證實拍到的痕跡到底是甚麼。