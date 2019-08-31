粗心騎機車掉7萬現金+筆電　Ubike男侵佔撿走…臉書求網友協尋

記者陳以昇／新北報導

新北市三重區一名男子騎機車將後背包放在腳踏板，卻掉在馬路邊，裡面有7萬現金跟筆電，回頭尋找並調閱商家門口監視器，發現一名騎Ubike的男子將背包撿走，於是報警協尋並對男子提告侵佔，但警方受理後經過月餘仍未有所突破，男子只好將影片貼在網路上，請網友幫忙指認。

▲▼林男粗心將裝有7萬現金及筆電的背包掉在路邊，卻被撿走侵佔，警方月餘未破案，林男貼臉書自救 。（圖／記者陳以昇翻攝，下同）

7月31日晚間7時許，林姓男子騎著機車行經新北市三重區三和路一間皮膚科診所前，放在腳踏板上的後背包，卻意外地掉落在路旁，裡面有公款7萬元現金及存有多年工作資料的筆電，林男發現後，心急如焚沿路尋找，卻早已被撿走。

警方受理林男報案後，調閱沿路監視器，發現一名騎著Ubike的男子，在診所前馬路邊發現背包後，拿著疑似在尋找失主，隨後放進前置物籃後騎走，警方也行文Ubike公司，希望提供租借人資料，以利約談男子到案說明。

但經過月餘，整個案子陷入膠著，林男除了將公款賠給公司外，更心疼存在筆電內工作多年的資料化為烏有，目前已提告侵佔，並將監視器影片貼在臉書不公開社團「我是三重人」，希望有網友能提供資料，更希望拿走背包男子能主動跟他聯絡，將不予追究。