你知道珍奶台語怎麼說嗎？　王金平一講完眾人笑翻

▲王金平開台語小教室，教大家用台語說珍珠奶茶。（組合圖／翻攝自王金平官方LINE、記者翁伊森翻攝）

記者黃巈禾／綜合報導

民進黨立委陳明文3日在高鐵上掉了一只行李箱，裡面裝了300萬現金，事後兒子陳政廷表示，300萬現金是去菲律賓開珍珠奶茶店的創業基金。事發至今已第三日，話題仍持續延燒，前立法院長王金平也跟上時事，在官方LINE帳號開了「金平台語小教室」，教大家說珍珠奶茶台語。

影片中，王金平手拿一杯珍珠奶茶，並說「這是大家最愛喝的珍珠奶茶喔」，而台語就是「金豬估拎ㄉㄟˊ」。此話一出，笑翻一旁的工作人員。

高鐵3日拾獲一只裝有300萬現金的登機箱，經查發現失主竟是陳明文。事後兒子陳政廷解釋，他要去菲律賓開創珍珠奶茶店，300萬現金是父母給的創業基金，要用來支付台灣廠商設備、原物料及外幣開戶費用。

不過，此事仍引來不少外界質疑。陳明文5日親自出面說明，他調出提領現金的監視器畫面及領款紀錄，證明這筆錢來源正當，絕對沒有不申報的問題。

陳明文強調，對於這次事件造成風波，他感到很抱歉，並對高鐵的協尋非常感謝，此事之後他並沒有與高鐵人員面對面接觸，因此，也絕對沒有對高鐵人員發脾氣的事件。

此外，這起事件讓陳明文兒子的創業因此腰斬，而陳明文將對抹黑者進行蒐證，只要有任何的捕風捉影、加油添醋，都將會提起誣告及妨害名譽的訴訟，希望藉由這次的說明，來平息風波，也感謝外界的關心。