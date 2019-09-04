玲玲漂向北方「留下大範圍颱風尾」降雨熱區曝　賴忠瑋：下周二前易有大雨

▲玲玲今晨2時以每小時7公里速度向北北東進行。（圖／翻攝RAMMB）

記者陳俊宏／台北報導

玲玲龜速漂向北方！天氣風險公司分析師賴忠瑋表示，玲玲今天下半天將可能增強為中度颱風，受到其外圍環流影響，今天、周五要留意局部較大雨勢。他也提醒，南部要留意不穩定天氣可能維持到下周一或下周二，最主要是受到颱風尾巴的對流雲系影響。氣象局也對南部3縣市發布豪大雨特報。

豪雨特報：高雄市

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大雨特報：台南市、屏東縣

賴忠瑋在臉書指出，今台灣的天氣有點時晴時雨，主要容易下雨的區域在北部、東北部和南部，中部則容易有午後熱對流，都要留意有局部較大雨勢發生，東半部則偶而會有颱風外圍的零散雲系影響，而有局部短暫陣雨。

賴忠瑋說，玲玲颱風今晨位於屏東鵝鑾鼻東方約390公里海面上，以每小時7公里速度緩慢往北北東方向移動，今將通過台灣東部海面北上，同時也是和台灣距離最近的時候；7級風暴風半徑約150公里，今在通過台灣時，暴風圈和台灣陸地還有大約200多公里的距離。

▼玲玲颱風緩慢往北移動。（圖／氣象局）

賴忠瑋表示，目前玲玲雖還是輕度颱風，但強度還在增加，預計今下半天將可能增強為中度颱風，未來將沿著太平洋高壓西側外圍往北移動，預計周五進入東海後，將受到北方槽線牽引而加速往北移動，周六至周日影響朝鮮半島。

賴忠瑋指出，今、周四受到其外圍環流雲系影響，北部、西北部和東北部都容易出現間歇性降雨，沒下雨的時候則有機會見到陽光，天氣變化較迅速。

賴忠瑋提醒，南部要留意不穩定天氣可能維持到下周一或下周二，最主要是受到颱風尾巴的對流雲系影響；周五颱風逐漸北移之後，尾巴留下的大範圍低壓帶及西南風仍持續影響台灣，迎風面的南部要留意有持續性的雨勢，中北部則要留意有午後雷雨。

賴忠瑋說，今天起到下周二之前，太平洋高壓都偏弱，加上又有低壓帶的影響，都要留意有局部較大雨勢發生的可能性；下周二或下周三之後，太平洋高壓逐漸再往西延伸到台灣附近，天氣才會再恢復為相對穩定的型態，溫度也會再回到典型夏季型的炎熱型態。

▼玲玲一路漂向北方，將直奔朝鮮半島。（圖／氣象局）

▼賴忠瑋提醒，玲玲將留下颱風尾。（圖／氣象局）

氣象局預報員李孟軒接受《ETtoday新聞雲》訪問表示，玲玲有機會再增強，最快今轉為中颱，暴風圈也會再擴大，今和周四受到其外圍環流影響，全台易有大雨或豪雨。他說，玲玲目前在台灣東部海面，不會發海上警報，以偏北北東方向移動，速度沒很快，每小時約10到15公里，東半部、南部和基隆北海岸要注意長浪，預計周五下半天逐漸離開東側海域，偏北前往韓國。

李孟軒指出，周五到周日持續有北上的低壓帶影響，迎風面中南部、花東有短暫陣雨，其他地區以午後雷雨為主；下周一開始，天氣逐漸轉為穩定。