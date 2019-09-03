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25歲業務員示威扔紙杯　俄警破門衝入屋抓人…暴動罪可關8年

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▲▼2019/08/03莫斯科示威，多人遭警方逮捕。（圖／路透）

▲莫斯科日前爆發多次示威活動，警方強勢清場逮人。（資料照／路透）

記者王致凱／綜合報導

俄羅斯反對派人士日前遭剝奪莫斯科市議會選舉權，引發大規模示威，上千人遭逮捕。一名25歲男子聲稱，自己只不過示威期間投擲一個空紙杯，就遭警察以暴動罪嫌破門逮捕，並且面臨8年徒刑。

美聯社9月2日報導，俄羅斯選委會禁止十多名反對派候選人競選首都市議會席次後，示威者7月中旬在莫斯科發起反政府抗爭活動。俄羅斯當局原先允許民眾示威遊行，隨後卻宣布禁止集會，並毆打和拘留示威者。

25歲銷售業務阿巴尼契夫（Sergei Abanichev）參與7月27日的示威活動後不久，隨在家中遭即遭警方破門逮捕，罪名是涉嫌暴動罪，最重可處8年徒刑，法院裁定2個月調查期間不准保釋。

警方稱，有影像片段顯示，阿巴尼契夫曾在27日示威活動中，朝警員丟擲一個啤酒罐。阿巴尼契夫辯稱，自己只不過是丟了一個空紙杯。報導指出，與阿巴尼契夫同樣被控暴動罪的有14人，大多屬於無特定政治運動背景的普通示威民眾，而當局對他們的指控大多含糊其詞，許多人甚至不清楚自己為何被逮捕。

為其中一名被捕人士辯護的律師帕什科夫（Maxim Pashkov）直言，他甚至不知道該怎麼為當事人辯護，因為起訴書中「沒有任何具體內容，只說他參與暴動，試圖衝擊警察防線。」

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